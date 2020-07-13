ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

При угрозе нацбезопасности МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам — Геннадий Казакевич

13.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

При угрозе нацбезопасности МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам — Геннадий Казакевич

В случае угрозы национальной безопасности может быть заблокирован доступ к деструктивным ресурсам. Об этом сегодня во время онлайн-конференции заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, сообщает БЕЛТА.

Первый замминистра ответил на вопрос о том, не планируется ли использовать российский опыт попытки блокировки мессенджера Telegram. По мнению Геннадия Казакевича, с технической точки зрения этого сделать нельзя. «С информационной точки зрения просто глупо блокировать не только Telegram-каналы, но и какие-либо ресурсы. Потому что интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух», — отметил правоохранитель.

«Тем не менее в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента (сети Интернет. — Прим. БЕЛТА) к этим ресурсам», — сказал Геннадий Казакевич.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае угрозы национальной безопасности может быть заблокирован доступ к деструктивным ресурсам. Об этом сегодня во время онлайн-конференции заявил первый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасность на зернотоках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика