При угрозе нацбезопасности МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам — Геннадий Казакевич

Источник материала: Вороновская газета





В случае угрозы национальной безопасности может быть заблокирован доступ к деструктивным ресурсам. Об этом сегодня во время онлайн-конференции заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, сообщает БЕЛТА.

Первый замминистра ответил на вопрос о том, не планируется ли использовать российский опыт попытки блокировки мессенджера Telegram. По мнению Геннадия Казакевича, с технической точки зрения этого сделать нельзя. «С информационной точки зрения просто глупо блокировать не только T elegram-каналы , но и какие-либо ресурсы. Потому что интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух», — отметил правоохранитель.

«Тем не менее в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента (сети Интернет. — Прим. БЕЛТА) к этим ресурсам», — сказал Геннадий Казакевич.

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