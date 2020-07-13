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При угрозе нацбезопасности МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам — Геннадий Казакевич
13.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В случае угрозы национальной безопасности может быть заблокирован доступ к деструктивным ресурсам. Об этом сегодня во время онлайн-конференции заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, сообщает
Первый замминистра ответил на вопрос о том, не планируется ли использовать российский опыт попытки блокировки мессенджера Telegram. По мнению Геннадия Казакевича, с технической точки зрения этого сделать нельзя. «С информационной точки зрения просто глупо блокировать не только T
«Тем не менее в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента (сети Интернет. — Прим. БЕЛТА) к этим ресурсам», — сказал Геннадий Казакевич.
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В случае угрозы национальной безопасности может быть заблокирован доступ к деструктивным ресурсам. Об этом сегодня во время онлайн-конференции заявил первый...
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