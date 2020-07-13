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В Минске работает несколько сервисов для оплаты проезда. Собрали список приложений
Источник материала: Tut.by
В этом году в Минске появилось несколько новых способов безналично оплатить проезд в общественном транспорте. Собрали список сервисов, которые позволяют обойтись без жетонов и талонов.
Бесконтактной картой. В метро везде и в троллейбусе № 6
Первая возможность оплаты общественного транспорта без покупки жетона, талона или проездного появилась в 2017 году. Проект реализовывали компания Visa, БПС-Сбербанк, IBA Group и столичные транспортники. Тогда в метро
В 2019-м такую же систему внедрили в трамвае № 6.
В трамваях маршрута № 6 эта система до сих пор работает в тестовом режиме. В «Минсктрансе» сперва резко
Пока это самый удобный способ оплаты проезда, который есть в городе.
«Оплати» по QR-коду: в маршрутке № 1077 и троллейбусе № 77
С февраля 2020 г. в Беларуси можно оплатить проезд в общественном транспорте с помощью QR-кода через мобильное приложение «Оплати». Систему разработала компания LWO вместе с Белинвестбанком.
«Оплати» пока работает только в
Минские транспортники объясняют, что в течение июля система заработает на всех троллейбусах
Предполагается, что оплатить проезд бесконтактно вскоре можно будет на всех маршрутах.
Чтобы оплатить проезд через приложение «Оплати», пассажиру нужно установить его на телефон.
Потом следует выбрать способ оплаты. Если хотите использовать QR-код, то на него нужно навести сканер, встроенный в приложение, выбрать количество билетов для покупки. Когда на экране смартфона высветится сумма для оплаты, нажать кнопку «Оплатить». Деньги тут же спишутся с электронного кошелька пассажира. А на экране смартфона появится билет. Во время проверки оплаты проезда его нужно показать контролеру.
Система «Оплати» в троллейбусах Минска позволяет использовать не только QR-код. Есть еще два варианта оплаты. Один: приложение распознает блютуз- и вайфай-метки в транспорте и сразу предлагает билет, без необходимости сканировать код. Два: в приложении можно указать гаражный номер транспортного средства, он указан на наклейках под QR-кодом и называется «идентификационный номер».
Тоже через QR-код, но уже в маршрутке № 1547
Еще один способ оплаты проезда в маршрутках с помощью смартфона
Технология оплаты проезда с помощью смартфона тестируется с начала мая на маршруте № 1547 Корженевского — Колодищи.
Оплатить проезд можно через приложение М-Belarusbank. Для этого достаточно сканировать телефоном QR-код, который размещен в маршрутке на сиденье, и подтвердить оплату в приложении. Водитель получит голосовое сообщение об оплате проезда.
Держатели карточек других банков также могут воспользоваться приложением М-Belarusbank.
После окончания тестирования такой метод оплаты будет доступен во всех маршрутках Минска и пригорода.
Через приложение: в автобусах № 100 и № 1
Недавно в Минске запустили приложение от Беларусбанка — TIX. Оно также позволяет оплатить проезд бесконтактно, но по другой схеме. С мая оно
В приложении TIX нужно привязать свою банковскую карту, выпущенную любым банком (Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ). Прямо в приложении можно купить билет.
Чтобы им воспользоваться, нужно дождаться конкретный автобус — приложение распознает его номер. Вы нажимаете «оплатить» и получаете QR-код. Его и будет сканировать контролер, чтобы проверить оплату проезда.
Приложение позволяет купить сразу несколько талонов — не только для себя, но и для попутчиков.
В метро. Оплата по приложению вроде Face ID (пока только в тестовом режиме)
Еще одна
Пока эта система работает в тестовом режиме, для пассажиров ее запустят вместе с открытием третьей ветки метро.
Все перечисленные сервисы работают без комиссий.
Напомним, раньше мы спрашивали у заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, не запутаются ли пассажиры в нескольких приложениях для оплаты проезда? Тогда он ответил, что никакой путаницы не будет, «наш минчанин очень грамотный» и «здорово, когда у человека есть право выбора».
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За последнее время в Минске появилось несколько разных способов оплаты в разном общественном транспорте. Собрали список сервисов, с помощью которых можно...
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