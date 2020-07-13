В Минске работает несколько сервисов для оплаты проезда. Собрали список приложений

Источник материала: Tut.by

В этом году в Минске появилось несколько новых способов безналично оплатить проезд в общественном транспорте. Собрали список сервисов, которые позволяют обойтись без жетонов и талонов.

Бесконтактной картой. В метро везде и в троллейбусе № 6



Фото: metropoliten.by

Первая возможность оплаты общественного транспорта без покупки жетона, талона или проездного появилась в 2017 году. Проект реализовывали компания Visa, БПС-Сбербанк, IBA Group и столичные транспортники. Тогда в метро установили турникет для бесконтактной оплаты карточкой. С 2018 года система работает на всех станциях метро.

В 2019-м такую же систему внедрили в трамвае № 6.

В трамваях маршрута № 6 эта система до сих пор работает в тестовом режиме. В «Минсктрансе» сперва резко высказывались о минусах такой оплаты проезда, а потом заявили, что хотят Минска отменят оплату проезда бесконтактной банковской картой">расторгнуть договор с банком по эксплуатации системы. Основная претензия транспортников — отложенные поступления платежей и «потерянные» транзакции (в БПС-Сбербанке, который разрабатывал систему, это отрицают ).

Пока это самый удобный способ оплаты проезда, который есть в городе.

«Оплати» по QR-коду: в маршрутке № 1077 и троллейбусе № 77



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С февраля 2020 г. в Беларуси можно оплатить проезд в общественном транспорте с помощью QR-кода через мобильное приложение «Оплати». Систему разработала компания LWO вместе с Белинвестбанком.

«Оплати» пока работает только в троллейбусах № 77 и на маршрутных такси № 1077.

Минские транспортники объясняют, что в течение июля система заработает на всех троллейбусах с автономным ходом , всего их 70.

Предполагается, что оплатить проезд бесконтактно вскоре можно будет на всех маршрутах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Чтобы оплатить проезд через приложение «Оплати», пассажиру нужно установить его на телефон.

Потом следует выбрать способ оплаты. Если хотите использовать QR-код, то на него нужно навести сканер, встроенный в приложение, выбрать количество билетов для покупки. Когда на экране смартфона высветится сумма для оплаты, нажать кнопку «Оплатить». Деньги тут же спишутся с электронного кошелька пассажира. А на экране смартфона появится билет. Во время проверки оплаты проезда его нужно показать контролеру.

Система «Оплати» в троллейбусах Минска позволяет использовать не только QR-код. Есть еще два варианта оплаты. Один: приложение распознает блютуз- и вайфай-метки в транспорте и сразу предлагает билет, без необходимости сканировать код. Два: в приложении можно указать гаражный номер транспортного средства, он указан на наклейках под QR-кодом и называется «идентификационный номер».

Тоже через QR-код, но уже в маршрутке № 1547



При помощи такого QR-кода можно оплатить проезд

Еще один способ оплаты проезда в маршрутках с помощью смартфона запустили Беларусбанк и стартап Cashew.

Технология оплаты проезда с помощью смартфона тестируется с начала мая на маршруте № 1547 Корженевского — Колодищи.

Оплатить проезд можно через приложение М-Belarusbank. Для этого достаточно сканировать телефоном QR-код, который размещен в маршрутке на сиденье, и подтвердить оплату в приложении. Водитель получит голосовое сообщение об оплате проезда.

Держатели карточек других банков также могут воспользоваться приложением М-Belarusbank.

После окончания тестирования такой метод оплаты будет доступен во всех маршрутках Минска и пригорода.

Через приложение: в автобусах № 100 и № 1



Фото: TUT.BY

Недавно в Минске запустили приложение от Беларусбанка — TIX. Оно также позволяет оплатить проезд бесконтактно, но по другой схеме. С мая оно тестируется на двух автобусных маршрутах — № 100 и № 1.

В приложении TIX нужно привязать свою банковскую карту, выпущенную любым банком (Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ). Прямо в приложении можно купить билет.

Чтобы им воспользоваться, нужно дождаться конкретный автобус — приложение распознает его номер. Вы нажимаете «оплатить» и получаете QR-код. Его и будет сканировать контролер, чтобы проверить оплату проезда.

Приложение позволяет купить сразу несколько талонов — не только для себя, но и для попутчиков.

В метро. Оплата по приложению вроде Face ID (пока только в тестовом режиме)



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Еще одна система , которую создал Беларусбанк, позволит оплатить проезд через биометрические данные, отсканировав лицо. Пассажир через приложение сканирует лицо, привязывает к биометрическим данным карту, в метро на турникете сканер «считывает» пассажира и турникет позволяет пройти.

Пока эта система работает в тестовом режиме, для пассажиров ее запустят вместе с открытием третьей ветки метро.

Все перечисленные сервисы работают без комиссий.

Напомним, раньше мы спрашивали у заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, не запутаются ли пассажиры в нескольких приложениях для оплаты проезда? Тогда он ответил, что никакой путаницы не будет, «наш минчанин очень грамотный» и «здорово, когда у человека есть право выбора».