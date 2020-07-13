Безопасность на зернотоках

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Объекты уборки урожая относятся к сезонным потребителям, электрооборудование которых эксплуатируется только в период уборки урожая. Поэтому подготовка КЗС требует особого внимания со стороны руководства и энергетических служб хозяйств.

Необходимо отметить, что во всех хозяйствах должны быть проведены электрофизические испытания электрооборудования и электропроводок. Недопустимо использование некалиброванных плавких вставок предохранителей, на всех электрощитах должны быть запирающие устройства, должен присутствовать необходимый запас пусковой и защитной аппаратуры.

При эксплуатации электроустановок должен работать необходимый электротехнический персонал, электроустановки хозяйств должны быть укомплектованы проверенными защитными средствами, работы, проводимые в электроустановках, должны оформляться в соответствии с требованиями Правил.

В связи с наличием на зернотоках большого количества элект-рооборудования и условий повышенной опасности, с целью недопущения электротравматизма инженерно-техническому персоналу и персоналу, обслуживающему электроустановки зернотоков, необходимо следить за техническим состоянием электрооборудования и механизмов, своевременно ликвидировать нарушения в работе оборудования. Перед началом работ проверить исправность цепи заземления, при обрыве проводника заземления работа запрещается. При перемещении передвижных электрифицированных механизмов питающий кабель должен быть отключен от электропривода. Запрещается работа на электрофицированных машинах и механизмах во время грозы, машина должна быть отключена от сети, а люди удалены от агрегата. Нельзя производить очистку, смазку и регулировку электрооборудования на работающем механизме, устранение выявленных неисправностей электроустановок должно производиться квалифицированным электротехническим персоналом.

Леонид СОСНОВСКИЙ, инспектор Несвижской районной энергогазинспекции.