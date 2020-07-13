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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перелом основания черепа и мучительная смерть - итог драки в центре Борисова Следователи разбираются в обстоятельствах гибели местного жителя. Со слов родственников погибшего, молодой человек заступился за девушку, которая просила о...

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели местного жителя. Со слов родственников погибшего, молодой человек заступился за девушку, которая просила о помощи, за что и поплатился жизнью. Сейчас родители и близкие погибшего Дмитрия ищут свидетелей потасовки, чтобы понять мотив конфликта.Что произошло в роковой вечер, попытался разобраться и наш корреспондент. Репортаж из Борисова.Близкие и родственники погибшего до сих пор не могут свыкнуться с тем, что Дмитрия нет в живых. В роковой вечер 26-летний парень в компании друзей и их детей гуляли на городской Центральной площади. Молодому человеку кто-то позвонил по телефону, Дмитрий отошел к другой компании. Что было потом, родственники погибшего знают лишь из рассказов других.Уже позже родственники узнают - произошел конфликт. Дима вступился за девушку, которая попросила у него помощи, за что и получил удар в голову от обидчика.От удара Дмитрий потеряет сознание и упадет, ударившись головой об асфальт. Человек, который нанес тот роковой удар, - на свободе, мужчина в статусе подозреваемого. Возможно, по этой причине, он отказывается давать интервью, посоветовав, обратиться к следователям.Уголовное дело по статье "Причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности" возбудили еще, когда парень был жив и находился в больнице. Не исключено, что после результатов судмедэкспертизы следователи переквалифицируют статью на более суровую.Девушка Виктория, которая якобы просила погибшего защитить ее, в день похорон Дмитрия отпраздновала свой день рождения. На своей страничке в интернете она разместила красивый букет с праздника. Ни она, ни знакомые из ее окружения, которые были свидетели драки, общаться не захотели, сославшись на занятость и работу. Что касается родителей погибшего парня, они очень надеются разобраться в этой непростой ситуации.