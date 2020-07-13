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Перелом основания черепа и мучительная смерть - итог драки в центре Борисова
Источник материала: БTСледователи разбираются в обстоятельствах гибели местного жителя. Со слов родственников погибшего, молодой человек заступился за девушку, которая просила о помощи, за что и поплатился жизнью. Сейчас родители и близкие погибшего Дмитрия ищут свидетелей потасовки, чтобы понять мотив конфликта.
Что произошло в роковой вечер, попытался разобраться и наш корреспондент Владимир Королев. Репортаж из Борисова.
Близкие и родственники погибшего до сих пор не могут свыкнуться с тем, что Дмитрия нет в живых. В роковой вечер 26-летний парень в компании друзей и их детей гуляли на городской Центральной площади. Молодому человеку кто-то позвонил по телефону, Дмитрий отошел к другой компании. Что было потом, родственники погибшего знают лишь из рассказов других.
Наталья, мать погибшего Дмитрия: "Я была на работе. Не было меня дома. Муж узнал первым. Позвонили друзья Димы, сказали, что Диму увезли без сознания на скорой в больницу. Ничего не знали, приехали к доктору. Он от удара неожиданного упал, ударился головой об асфальт".
Уже позже родственники узнают - произошел конфликт. Дима вступился за девушку, которая попросила у него помощи, за что и получил удар в голову от обидчика.
Наталья, мать погибшего Дмитрия: "Девушка позвонила знакомая, сказала: "Меня обижают, Дима, помоги!". Ни драки - ничего не было. В этот момент Дима стоял с опущенными руками. А этот Сманцер сделал шаг назад и нанес один профессиональный удар. В челюсть, в голову".
От удара Дмитрий потеряет сознание и упадет, ударившись головой об асфальт. Человек, который нанес тот роковой удар, - на свободе, мужчина в статусе подозреваемого. Возможно, по этой причине, он отказывается давать интервью, посоветовав, обратиться к следователям.
Татьяна Белоног, официальный представитель УСК Минской области: "Борисовским РОСК расследуется уголовное дело, возбужденное прокурором района по ст. 155 УК Беларуси "Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности". Проводятся процессуальные действия. Подозреваемый и иные участники допрошены, назначена судмедэкспертиза для точного определения смерти. С учетом полученных данных будет дана окончательная правовая оценка произошедшего".
Уголовное дело по статье "Причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности" возбудили еще, когда парень был жив и находился в больнице. Не исключено, что после результатов судмедэкспертизы следователи переквалифицируют статью на более суровую.
Девушка Виктория, которая якобы просила погибшего защитить ее, в день похорон Дмитрия отпраздновала свой день рождения. На своей страничке в интернете она разместила красивый букет с праздника. Ни она, ни знакомые из ее окружения, которые были свидетели драки, общаться не захотели, сославшись на занятость и работу. Что касается родителей погибшего парня, они очень надеются разобраться в этой непростой ситуации.
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Следователи разбираются в обстоятельствах гибели местного жителя. Со слов родственников погибшего, молодой человек заступился за девушку, которая просила о...
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