Транспортная инспекция разъяснила, как оплатить проезд по платным дорогам по разовому тарифу

Источник материала: Полесская правда



Реализована возможность пользователям платных автодорог внести плату по разовому тарифу в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк:

– В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 марта 2020 г. № 108 (далее – Указ), которым внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2012 г. № 426 «Об отдельных вопросах функционирования системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь» Советом Министров Республики Беларусь принято постановление от 17 апреля 2020 г. № 241 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 340» (далее – Постановление).

Постановлением внесены изменения в Положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь (далее – Положение), которыми регламентированы установленные Указом возможности для автомобильных перевозчиков по внесению платы по разовому тарифу в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платной автомобильной дороге в течение двух часов с момента фиксации нарушения.

Данное предложение реализовано по инициативе Ассоциации «БАМАП в целях исключения ситуаций, когда при проезде через станции сбора оплаты бортовое устройство не издает акустические и оптические сигналы, подтверждающие оплату проезда. В таких ситуациях или же, если водитель по какой-либо причине не услышал количество издаваемых сигналов и не обратился на инфолинию BelToll, ранее предприятие было обязано внести плату в увеличенном размере.

Постановлением также определен порядок оповещения владельца/пользователя транспортного средства, в том числе через sms, о необходимости внесения платы по разовому тарифу.

Пользователь платной дороги посредством персонализированного защищенного доступа к официальному сайту может подключить функцию СМС-оповещения о зафиксированных происшествиях и (или) списаниях платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме после прочтения и принятия условий функции СМС-оповещения, размещенных на официальном сайте. Оператором могут быть предусмотрены дополнительные способы подключения функции СМС-оповещения о зафиксированных происшествиях и (или) списаниях платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме.

В случае, внесения пользователем платной дороги платы за проезд по разовому тарифу по заявительному принципу в течение двух часов с момента фиксации первого по времени происшествия, указанного в приложении к акту нарушения, плата в увеличенном размере по такому акту нарушения не взимается.

Плата за проезд по разовому тарифу может быть внесена пользователем по заявительному принципу или в автоматическом режиме.

Внесение платы за проезд по разовому тарифу по заявительному принципу возможно при соблюдении на момент ее внесения следующих условий:

имеется действующий договор пользования платной дорогой в режиме предоплаты, в режиме оплаты по факту или в режиме освобождения от платы за проезд;

устройство электронной оплаты, выданное по соответствующему договору пользования платной дорогой, не заблокировано;

достаточно остатка средств предоплаты для списания платы за проезд по разовому тарифу;

имеется действительная топливная карта, указанная в договоре пользования платной дорогой в режиме оплаты по факту.

Внесение платы за проезд по разовому тарифу по заявительному принципу осуществляется путем подачи соответствующего заявления в пункт обслуживания или посредством персонализированного защищенного доступа к официальному сайту.

Пользователь платной дороги перед подачей заявления имеет право получить в пункте обслуживания информацию о списанной в течение последних двух часов плате за проезд по платной дороге.

Внесение платы за проезд по разовому тарифу по заявительному принципу исключает формирование в системе электронного сбора платы нарушений в отношении фактов неоплаты или неполной оплаты, имевших место в течение двух часов, предшествующих моменту внесения такой платы. Плата в увеличенном размере по таким фактам неоплаты или неполной оплаты не взимается.

Для внесения платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме пользователь платной дороги должен подключить соответствующую функцию посредством персонализированного защищенного доступа к официальному сайту после прочтения и принятия условий внесения платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме, размещенных на официальном сайте. Оператором могут быть предусмотрены дополнительные способы подключения функции внесения платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме.

В случае фиксации системой контроля оплаты либо уполномоченным должностным лицом Транспортной инспекции происшествия плата за проезд по разовому тарифу списывается автоматически при соблюдении на момент фиксации происшествия и в течение двух часов после его фиксации условий, указанных в п. 669 Положения.

Внесение платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме исключает формирование в системе электронного сбора платы нарушений в отношении фактов неоплаты или неполной оплаты, зафиксированных в течение последующих двух часов после фиксации происшествия, за которое осуществлено списание такой платы. Плата в увеличенном размере по таким фактам неоплаты или неполной оплаты не взимается.

Разъяснять пользователю платной дороги право и порядок внесения платы за проезд по разовому тарифу по заявительному принципу в отношении нарушения, за которое возможно внесение такой платы, обязаны уполномоченные должностные лица Транспортной инспекции при осуществлении контроля за соблюдением пользователями платных дорог требований Положения.

Изменений в Положении коснулись и исключения случаев, при которых невозможен возврат устройства электронной оплаты при расторжении договора пользования платной дорогой по требованию собственника (владельца) транспортного средства. Теперь возврат устройства возможен, если возвращаемое устройство электронной оплаты заблокировано.

При этом при возврате устройства перевод остатка средств предоплаты электронной оплаты на новое устройство электронной оплаты, зарегистрированное для того же транспортного средства и работающее в том же режиме оплаты стал возможным, если возвращаемое устройство электронной оплаты имеет механические повреждения (включая, но не ограничиваясь, вследствие вскрытия, маркирования, окрашивания устройства электронной оплаты, повреждения штрихкода или идентификационного номера устройства электронной оплаты).

Воспользоваться данными функционалом возможно через Личный кабинет на сайте www.beltoll.by