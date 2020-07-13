Гениальность или поддержка родителей? Какова настоящая причина успеха миллиардеров

Источник материала: Ежедневник

фото: esquire.ru

В твиттере активно обсуждают версию о том, что самые успешные миллиардеры добились успеха не столько за счет своих выдающихся способностей, сколько благодаря своим заботливым и обеспеченным родителям.

Как пишет Эсквайр , все началось с твита с фотографией 1994 года с гаражом, в котором Джефф Безос основал Amazon. Это изображение весьма символично, ведь популярно мнение, что многие крупные предприниматели сами сделали себя и запустили дело практически с нуля, а гараж тем самым олицетворяет граничащую с безрассудством решимость молодых гениев и их уверенность в своих силах.

В комментариях пользователь твиттера Эйдена Смита (@AidanSmith2020) критично подошел к идее самобытности известных миллиардеров и привел данные, которые развенчивают эту точку зрения.

«Милая пропаганда. На самом деле мамочка и папочка Безоса вручили ему $245 тысяч [примерно 17 миллионов рублей по нынешнему курсу], чтобы не дать Amazon провалиться в 1995 году, но вы никогда не узнаете об этом, если послушаете наши главные правые медиа, которые обвиняют бедных в их личных неудачах и приписывают богатым индивидуальную добродетель», — написал он.

Одним Безосом парень не ограничился, и следом кратко проанализировал историю успеха основателя Microsoft Билла Гейтса, легендарного инвестора Уоррена Баффета и создателя Facebook Марка Цукерберга.

«История Билла Гейтса подается так, словно он был обычным парнем, бросившим колледж, чтобы осуществить свою мечту, однако на самом деле его мама Мэри Гейтс, президент United Way, убедила IBM сотрудничать с Microsoft при создании операционной системы», — отметил он.

«История об Уоррене Баффете преподносится так, будто он был дерзким выскочкой, живущим в пригородном доме для среднего класса в Омахе, у которого была способность к инвестициям. На самом деле его отец был конгрессменом (и управляющим кампании Боба Тафта!)», — добавил Эйден.

На Цукерберге интернет-пользователь остановился особенно подробно. По его словам, богатые родители Марка отправили его в Академию Филипса в Эксетере, где плата за обучение составляет $57 тысяч в год [4 миллиона рублей по нынешнему курсу], а до поступления уговорили разработчика программного обеспечения Дэвида Ньюмана давать их сыну частные уроки по информатике.

«Люди смеются, когда Кайли Дженнер называют self-made миллиардером, словно она не из одной из самых богатых и знаменитых семей на земле, но в действительности это не более абсурдно, чем описание богатства Гейтса или Безоса как результат меритократии [принцип управления, когда к власти приходят способные люди, вне зависимости от социального происхождения и финансового достатка]", — подчеркнул @AidanSmith2020.

Многие комментаторы согласились с такой точкой зрения, и за неделю оригинальный твит Смита оценили полмиллиона человек. Некоторые сравнили вышеупомянутых миллиардеров с «самозашнуровывающимися» кроссовками Марти Макфлая из «Назад в будущее», которые на самом деле завязывали несколько человек за кадром.

«Отличный тред, об этом нужно помнить. Понятно, что нет ничего плохого в том, что люди получают помощь от семьи и друзей, но неправильно изображать их так, словно они полностью начали с нуля. Нужно признать, что помощь была, и признать, что большинство лишены таких возможностей», — заметил @ScrimgeourIan.