В Альпах нашли газеты, лежавшие во льду со времен авиакатастрофы в 1966 году

В леднике Монблана обнаружили индийские газеты за 24 января 1966 года, которые, вероятно, сохранились после крушения самолета Air India Boeing 707, случившегося в том году во французских Альпах. Об этом пишет Wionews

On 24 January, 1966, 'Kangchenjunga' - an Air India Boeing 707 mysteriously crashed in the French Alps.