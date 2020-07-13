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В Альпах нашли газеты, лежавшие во льду со времен авиакатастрофы в 1966 году

13.07.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В леднике Монблана обнаружили индийские газеты за 24 января 1966 года, которые, вероятно, сохранились после крушения самолета Air India Boeing 707, случившегося в том году во французских Альпах. Об этом пишет Wionews

На прошлой неделе Тимоти Моттин (Timothee Mottin), управляющий кафе-рестораном La Cabane du Cerro, находящегося на высоте 1350 метров возле лыжного центра Шамони, обнаружил во льду целую пачку газет. Причем на первой полосе «находок» напечатаны фотографии Индиры Ганди, на тот момент только что избранной на пост премьер-министра Индии.

Упомянутое кафе находится примерно в 45 минутах ходьбы от ледника Боссон, где 54 года назад разбился Boeing 707 — эта катастрофа унесла жизни 177 человек. Так что можно предположить, что пачка лежала здесь со времен крушения.

Управляющий сказал, что ему повезло обнаружить газеты, вероятно, лед, в котором они были заключены почти 60 лет, недавно растаял.

Как только газеты высохнут, они присоединятся к растущей коллекции найденных после аварии предметов, которую Моттин выставил на обозрение в кафе.

 
 
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Речь идет об авиакатастрофе Air India Boeing 707 24 января 1966 года.
 
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