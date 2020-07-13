|
Фура вылетела на встречную полосу в Болгарии. Погибли шесть человек
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере шесть человек стали жертвами страшного ДТП в Болгарии, где фура вылетела на встречную полосу и столкнулась сразу с несколькими авто. Об этом
Авария произошла на трассе «Фракия», неподалеку от города Стара-Загора. Грузовая фура пробила дорожное ограждение и вылетела на встречную полосу, где грузовик столкнулся сразу с несколькими автомобилями, а затем перевернулся и загорелся.
Жертвами ДТП стали по меньшей мере шесть человек. Еще пятеро, в том числе один двухлетний ребенок, были госпитализированы с тяжелыми травмами. В результате аварии движение по трассе было перекрыто.
Фото: bTV
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере шесть человек стали жертвами страшного ДТП в Болгарии, где фура вылетела на встречную полосу и столкнулась сразу с несколькими авто. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)