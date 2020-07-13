ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фура вылетела на встречную полосу в Болгарии. Погибли шесть человек

13.07.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Фура вылетела на встречную полосу в Болгарии. Погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек стали жертвами страшного ДТП в Болгарии, где фура вылетела на встречную полосу и столкнулась сразу с несколькими авто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал bTV

Авария произошла на трассе «Фракия», неподалеку от города Стара-Загора. Грузовая фура пробила дорожное ограждение и вылетела на встречную полосу, где грузовик столкнулся сразу с несколькими автомобилями, а затем перевернулся и загорелся. 

Жертвами ДТП стали по меньшей мере шесть человек. Еще пятеро, в том числе один двухлетний ребенок, были госпитализированы с тяжелыми травмами. В результате аварии движение по трассе было перекрыто.

Фото: bTV

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере шесть человек стали жертвами страшного ДТП в Болгарии, где фура вылетела на встречную полосу и столкнулась сразу с несколькими авто. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гениальность или поддержка родителей? Какова настоящая причина успеха миллиардеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика