Фура вылетела на встречную полосу в Болгарии. Погибли шесть человек

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере шесть человек стали жертвами страшного ДТП в Болгарии, где фура вылетела на встречную полосу и столкнулась сразу с несколькими авто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал bTV .

Авария произошла на трассе «Фракия», неподалеку от города Стара-Загора. Грузовая фура пробила дорожное ограждение и вылетела на встречную полосу, где грузовик столкнулся сразу с несколькими автомобилями, а затем перевернулся и загорелся.

Жертвами ДТП стали по меньшей мере шесть человек. Еще пятеро, в том числе один двухлетний ребенок, были госпитализированы с тяжелыми травмами. В результате аварии движение по трассе было перекрыто.

Фото: bTV

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