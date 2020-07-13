В Марьиной Горке завершилось строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса

Источник материала: ОНТ

В Марьиной Горке завершилась масштабная стройка – спортсменов Пуховичского района готов принять новый спортивно-оздоровительный комплекс. Лёгкая атлетика, баскетбол, борьба, футбол или плавание. Под одной крышей – сразу несколько площадок. Поэтому занятие по силам и душе найдёт каждый. С юными талантами готова работать команда профессиональных тренеров.





Елена Черетаева, директор Пуховичской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва: «Все дети наши занимались на базах общеобразовательных школ. А сейчас вот такой огромный комплекс. Плюс это большой подарок для всего нашего района, потому что бассейна таких мощностей у нас в районе вообще нет. В свободное от занятия время, а также и параллельно мы будем оказывать услуги населению, где наши граждане будут приходить и оздоравливаться».

Владимир Курлович, директор предприятия «УКС Пуховичского района»: «Город очень ждали этого сооружения – оно очень нужно. Такого не было, и он у нас будет очень востребован. Все, кто здесь работал, приложили усилия, чтобы объект получился достойным. Это будет визитной карточкой города и района».

Также здесь расположился современный тренажёрный зал. Ежедневно новый комплекс смогут посещать больше ста человек.

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