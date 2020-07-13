|
В Марьиной Горке завершилось строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса
Источник материала: ОНТ
В Марьиной Горке завершилась масштабная стройка – спортсменов Пуховичского района готов принять новый спортивно-оздоровительный комплекс. Лёгкая атлетика, баскетбол, борьба, футбол или плавание. Под одной крышей – сразу несколько площадок. Поэтому занятие по силам и душе найдёт каждый. С юными талантами готова работать команда профессиональных тренеров.
Также здесь расположился современный тренажёрный зал. Ежедневно новый комплекс смогут посещать больше ста человек.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Марьиной Горке завершилась масштабная стройка – спортсменов Пуховичского района готов принять новый спортивно-оздоровительный комплекс. Лёгкая атлетика,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)