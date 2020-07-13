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Изъяли коктейли Молотова, противогазы и контейнеры с камнями. В Белграде удалось предотвратить массовые погромы

13.07.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сербии. Сербским властям удалось предотвратить массовые беспорядки в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне правоохранители конфисковали у демонстрантов десятки коктейлей Молотова, противогазы и контейнеры с камнями.

Изъяли коктейли Молотова, противогазы и контейнеры с камнями. В Белграде удалось предотвратить массовые погромы

Изъяли коктейли Молотова, противогазы и контейнеры с камнями. В Белграде удалось предотвратить массовые погромы

Изъяли коктейли Молотова, противогазы и контейнеры с камнями. В Белграде удалось предотвратить массовые погромы

Вероятнее всего, именно благодаря этому ночная манифестация у здания Скупщины прошла мирно.

К слову, эта демонстрация оказалась самой малочисленной с начала вспышки уличных протестов. Недовольные введением очередных карантинных мер сербы начали выходить на улицы городов в начале минувшей недели. Они устраивали погромы, вступали в столкновения с полицией, поджигали автомобили.

Изъяли коктейли Молотова, противогазы и контейнеры с камнями. В Белграде удалось предотвратить массовые погромы

Изъяли коктейли Молотова, противогазы и контейнеры с камнями. В Белграде удалось предотвратить массовые погромы

Ущерб, нанесенный протестующими только в столице, оценивается в миллион евро.

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Новости Сербии. Сербским властям удалось предотвратить массовые беспорядки в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне правоохранители...
 
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