Власти пригрозили беларусам блокировкой интернета

Источник материала: KYKY

МВД Беларуси напомнило, что ведомство способно блокировать интернет-ресурсы. Об этом рассказал замглавы МВД Геннадий Казакевич во время онлайн-конференции, пишет «БелТА».

Казакевич считает, что «с информационной точки зрения глупо блокировать не только Telegram-каналы, но и какие-либо ресурсы». Ведь «интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух». В то же время, по его словам, можно блокировать доступ беларуских юзеров к интернет-ресурсам.

Казакевич назвал причины, которые позволят силовикам принять такие меры. «В случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам», – заявил представитель МВД.