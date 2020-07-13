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Власти пригрозили беларусам блокировкой интернета
Источник материала: KYKY>
МВД Беларуси напомнило, что ведомство способно блокировать интернет-ресурсы. Об этом рассказал замглавы МВД Геннадий Казакевич во время онлайн-конференции,
Казакевич считает, что «с информационной точки зрения глупо блокировать не только Telegram-каналы, но и какие-либо ресурсы». Ведь «интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух». В то же время, по его словам, можно блокировать доступ беларуских юзеров к интернет-ресурсам.
Казакевич назвал причины, которые позволят силовикам принять такие меры. «В случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам», – заявил представитель МВД.
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МВД Беларуси напомнило, что ведомство способно блокировать интернет-ресурсы. Об этом рассказал замглавы МВД Геннадий Казакевич во время онлайн-конференции,...
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