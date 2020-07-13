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Новости экономики за 13.07.2020

13.07.2020 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что происходит на рынке жилья, почему голубика стоит так дорого и в каких европейских странах электричество дешевле, чем у нас? 

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

«Нафтан» полностью обеспечен сырьем до конца 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руководстве предприятия рассказали, что во втором полугодии загрузка производственных установок увеличится, и это должно положительно сказаться на прибыли и заработках персонала.

Новости экономики за 13.07.2020

На Полесье приступили к сбору самой дорогой ягоды. Сколько можно выручить за килограмм голубики?

В июле будет переработано более 800 тысяч тонн нефти. На август – сентябрь традиционно приходится время ремонтов, а в четвертом квартале завод отработает в соответствии с запланированными показателями. Важно и то, что предприятие в любой момент может переключиться с российской нефти на альтернативную. Усилия по диверсификации поставок принесли свои результаты, и теперь проблем по наличию сырья нет.

РЫНОК ЖИЛЬЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К СВОЕМУ СРЕДНЕМУ УРОВНЮ АКТИВНОСТИ

Новости экономики за 13.07.2020

После существенного замирания в апреле – мае рынок жилья начал постепенно возвращаться к своему среднему уровню активности. В июне только в Минске было заключено более 850 сделок. При этом предложение активно увеличивается.

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На вторичном рынке оно выросло до критических 9 тысяч. В целом, по итогам первого полугодия количество сделок уменьшилось на 7 %. Если февраль и март были достаточно продуктивными, то дальше случился провал. Специалисты отмечают, что на фоне резкого падения уровня активности покупателей и кредитной поддержки банков на рынке наметился тренд на постепенное снижение цен.

БЕЛАРУСЬ В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С САМОЙ ДЕШЕВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

Новости экономики за 13.07.2020

В обновленном европейском рейтинге доступности электроэнергии для населения Беларусь сохранила за собой 30 строку. При этом цена киловатт-часа в нашей стране по-прежнему одна из самых низких на континенте. Здесь мы удерживаем четвертую позицию.

Дешевле только в Казахстане, Украине и России. Больше всего электричества на среднюю зарплату могут купить жители Лихтенштейна, Исландии и Норвегии. На последних строчках рейтинга расположились Латвия, Румыния и Молдова.

Люди в материале: Серегй Савицкий

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Что происходит на рынке жилья, почему голубика стоит так дорого и в каких европейских странах электричество дешевле, чем у нас?  С деловыми...
 
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