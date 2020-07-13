Похолодание затянулось, жары в ближайшее время ждать не стоит: прогноз погоды на 14 июля

Источник материала: ОНТ

Средняя температура до 5 градусов ниже нормы. И возвращения жары в ближайшее время ждать не стоит.

Завтра, 14 июля, большая часть территории страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированного в сухом, но прохладном воздухе. Лишь по востоку скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта, вслед за которым поступят влажные воздушные массы с северных широт. В результате в восточных регионах будет облачно, ветрено и дождливо. Не забывайте зонт.

Во вторник – облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, лишь по востоку страны пройдут кратковременные дожди, днем местами с грозами. Влажность от 40% по северо-западу, до 80% по востоку. Ночью и утром будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем по востоку порывистый, при грозах сильный порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет слабо падать.

Утром будет свежо и прохладно: от +13°C по западу до +15°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет еще на 3-5 градусов ниже. В разгар дня ситуация изменится. Теплее всего, наоборот, будет по западу – до +20°C. А юго-восток окажется самым холодным – там не выше +16°C. К вечеру температура упадет лишь на пару градусов. От +14°C в Гомеле до +19°C в Гродно и Минске.

Влияние области повышенного атмосферного давления сохранится и в среду, лишь ночью в восточных районах страны скажется влияние неустойчивых влажных воздушных масс, что приведет к кратковременным осадкам. Температура воздуха ночью ожидается +7…13°C, днем от +16°C по северо-востоку до +25°C по юго-западу. В четверг – на несколько градусов выше. В пятницу и предстоящие выходные дождей будет немного, но температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже нормы.

Фото: instagram.com/hvozd74

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