ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Похолодание затянулось, жары в ближайшее время ждать не стоит: прогноз погоды на 14 июля

13.07.2020 17:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Похолодание затянулось, жары в ближайшее время ждать не стоит: прогноз погоды на 14 июля

Средняя температура до 5 градусов ниже нормы. И возвращения жары в ближайшее время ждать не стоит.

Завтра, 14 июля, большая часть территории страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированного в сухом, но прохладном воздухе. Лишь по востоку скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта, вслед за которым поступят влажные воздушные массы с северных широт. В результате в восточных регионах будет облачно, ветрено и дождливо. Не забывайте зонт.

Во вторник – облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, лишь по востоку страны пройдут кратковременные дожди, днем местами с грозами. Влажность от 40% по северо-западу, до 80% по востоку. Ночью и утром будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем по востоку порывистый, при грозах сильный порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет слабо падать. 

Утром будет свежо и прохладно: от +13°C по западу до +15°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет еще на 3-5 градусов ниже. В разгар дня ситуация изменится. Теплее всего, наоборот, будет по западу – до +20°C. А юго-восток окажется самым холодным – там не выше +16°C. К вечеру температура упадет лишь на пару градусов. От +14°C в Гомеле до +19°C в Гродно и Минске.  

Влияние области повышенного атмосферного давления сохранится и в среду, лишь ночью в восточных районах страны скажется влияние неустойчивых влажных воздушных масс, что приведет к кратковременным осадкам. Температура воздуха ночью ожидается +7…13°C, днем от +16°C по северо-востоку до +25°C по юго-западу. В четверг – на несколько градусов выше. В пятницу и предстоящие выходные дождей будет немного, но температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже нормы. 

Фото: instagram.com/hvozd74

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя температура до 5 градусов ниже нормы. И возвращения жары в ближайшее время ждать не стоит. Завтра, 14 июля, большая часть территории страны будет находиться в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Изъяли коктейли Молотова, противогазы и контейнеры с камнями. В Белграде удалось предотвратить массовые погромы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика