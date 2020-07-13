ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты»

13.07.2020 18:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается рекламная игра «Зеленые конверты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 счастливчиков после каждого еженедельного розыгрыша уже получают свой выигрыш на электронный кошелек в приложении «Оплати».

Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты»

Это разработка резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка». Для того чтобы участвовать в игре, достаточно пополнить электронный кошелек не менее чем на 50 рублей и совершить хотя бы один платеж в неделю. Сумма выигрыша будет зависеть от остатка.

Так, если в кошельке от 50 до 100 рублей, то вы получите 100 рублей в подарок. При балансе от 100,01 до 200 рублей – приз 200 рублей.

Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты»

Если у вас на счете от 200,01 до 400 рублей, то выиграть можно 400 рублей. А при наличии более 400 рублей можно получить 600 рублей в подарок.

Каждый этап – ровно неделя. 20 счастливчиков – по 5 победителей в каждой категории в зависимости от суммарного остатка на кошельках.

Напомним, сервисом «Оплати» можно рассчитываться в магазинах, транспорте, кафе и совершать платежи ЕРИП – без комиссий и переплат.

Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты»

* На правах рекламы

О других новостях экономики за 13 июля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Продолжается рекламная игра «Зеленые конверты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 счастливчиков после каждого еженедельного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 13.07.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика