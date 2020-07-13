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«Практически как в Дубае». Амбициозная реконструкция Национального аэропорта: что сделано и что ещё предстоит

13.07.2020 19:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск – это удобный стыковочный узел для транзита воздушного, рассказали в проекте «Сделано». 

«Практически как в Дубае». Амбициозная реконструкция Национального аэропорта: что сделано и что ещё предстоит

Чтобы соответствовать такому статусу, белорусским специалистам потребовалось реализовать уникальный проект.

«Практически как в Дубае». Амбициозная реконструкция Национального аэропорта: что сделано и что ещё предстоит

Момент исторический – открытие второй взлётно-посадочной полосы в Национальном аэропорту.

«Практически как в Дубае». Амбициозная реконструкция Национального аэропорта: что сделано и что ещё предстоит

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня убеждали, что это нам не под силу, мы это не сделаем, мы никогда не строили этих полос и надо иметь дело с фирмами мирового уровня. Но не может быть, чтобы мы построили столько десятков километров (за сотню), вторую кольцевую дорогу, технологии практически те же, ну, слой, может быть, побольше, ещё какие-то там конструктивные особенности, чтобы мы не могли построить, чтобы наши строители не могли это построить.

«Практически как в Дубае». Амбициозная реконструкция Национального аэропорта: что сделано и что ещё предстоит

И это было сделано: 3 года работ, более 50 подрядных организаций, самое современное оборудование. Проект вырулили собственными силами. По примеру лучших взлёток в мире. 

«Практически как в Дубае». Амбициозная реконструкция Национального аэропорта: что сделано и что ещё предстоит

Владислав Риторев, заместитель директора дирекции по реконструкции и строительству объектов Национального аэропорта «Минск»:
В планах – обновление терминала и реконструкция первой полосы, как следствие – увеличение пассажиропотока вдвое, то есть до 10 миллионов. Практически так, как и в Дубае, – полоса имеет длину 3700 метров, ширина – 60 метров, соответствует классу А категория аэродрома (это самый высокий класс), позволяет принимать все существующие на данный момент самолёты.

«Практически как в Дубае». Амбициозная реконструкция Национального аэропорта: что сделано и что ещё предстоит

Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владислав Риторев

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск – это удобный стыковочный узел для транзита воздушного, рассказали в проекте «Сделано».  Чтобы соответствовать такому статусу,...
 
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