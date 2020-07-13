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«Практически как в Дубае». Амбициозная реконструкция Национального аэропорта: что сделано и что ещё предстоит
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск – это удобный стыковочный узел для транзита воздушного, рассказали в проекте «Сделано».
Чтобы соответствовать такому статусу, белорусским специалистам потребовалось реализовать уникальный проект.
Момент исторический – открытие второй взлётно-посадочной полосы в Национальном аэропорту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И это было сделано: 3 года работ, более 50 подрядных организаций, самое современное оборудование. Проект вырулили собственными силами. По примеру лучших взлёток в мире.
Владислав Риторев, заместитель директора дирекции по реконструкции и строительству объектов Национального аэропорта «Минск»:
Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.
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«Практически как в Дубае». Амбициозная реконструкция Национального аэропорта: что сделано и что ещё предстоит
Новости Беларуси. Минск – это удобный стыковочный узел для транзита воздушного, рассказали в проекте «Сделано». Чтобы соответствовать такому статусу,...
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