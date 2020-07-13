ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент Беларуси рассказал, какая книжная цитата запомнилась ему на всю жизнь

13.07.2020 20:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Славгородском районе 13 июля открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси рассказал, какая книжная цитата запомнилась ему на всю жизнь

По сути, это историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов ХХ века. До этого в летнем сезоне люди пользовались понтонной переправой.

Президент Беларуси рассказал, какая книжная цитата запомнилась ему на всю жизнь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я, когда прихожу на открытие очередного моста, привожу свои книжные впечатления из детства. Я был всеядный и читал много книжек в школьном возрасте. Мне попалась как-то книжка хорошего советского мостостроителя и запомнилась фраза, что мосты – это цветы нашей земли.

И когда я уже вырос и работал в материальном производстве, Президентом стал, я лишний раз убедился, что действительно мосты – это цветы нашей земли. Это то, что украшает нашу землю.

Президент Беларуси рассказал, какая книжная цитата запомнилась ему на всю жизнь

Читайте также:

Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

Александр Лукашенко: «Сейчас можете в любую точку планеты спокойно выходить по прекрасным дорогам»

Президент: если вы будете гастролировать по всей Беларуси или по миру, когда-то вернётесь сюда, у вас здесь ничего не будет

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Славгородском районе 13 июля открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, это историческое событие,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика