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Президент Беларуси рассказал, какая книжная цитата запомнилась ему на всю жизнь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Славгородском районе 13 июля открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сути, это историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов ХХ века. До этого в летнем сезоне люди пользовались понтонной переправой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И когда я уже вырос и работал в материальном производстве, Президентом стал, я лишний раз убедился, что действительно мосты – это цветы нашей земли. Это то, что украшает нашу землю.
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Новости Беларуси. В Славгородском районе 13 июля открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, это историческое событие,...
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