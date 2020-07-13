В Заполье и Знамя Слуцкого района начали работать станции обезжелезивания воды

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцком районе активно ведутся работы по развитию системы водоснабжения населенных пунктов и улучшению качества питьевой воды. Согласно Директиве Президента №7, к 2025 году население должно быть полностью обеспечено качественной питьевой водой. Станции обезжелезивания воды строятся в рамках подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, пишет «Слуцкий край».

— В текущем году мы ввели в эксплуатацию две станции обезжелезивания воды: в деревне Знамя и агрогородке Заполье, — отметил главный инженер КУП «Слуцкводоканал» Николай Николаевич Хрустик. — После введения в эксплуатацию станций обезжелезивания в этих населенных пунктах качество питьевой воды заметно улучшилось, содержание железа в ней сократилось и соответствует санитарным нормам.

Вода, которая поднимается из артезианских скважин, поступает на станцию обезжелезивания, где происходит ее аэрирование с последующей очисткой в фильтрах обезжелезивания. Очищенная вода уже поступает населению. Согласно графику специалисты делают заборы воды для лабораторного анализа.