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В Заполье и Знамя Слуцкого района начали работать станции обезжелезивания воды

13.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Заполье и Знамя Слуцкого района начали работать станции обезжелезивания воды

В Слуцком районе активно ведутся работы по развитию системы водоснабжения населенных пунктов и улучшению качества питьевой воды. Согласно Директиве Президента №7, к 2025 году население должно быть полностью обеспечено качественной питьевой водой. Станции обезжелезивания воды строятся в рамках подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, пишет «Слуцкий край».

— В текущем году мы ввели в эксплуатацию две станции обезжелезивания воды: в деревне Знамя и агрогородке Заполье,  отметил главный инженер КУП «Слуцкводоканал» Николай Николаевич Хрустик. — После введения в эксплуатацию станций обезжелезивания в этих населенных пунктах качество питьевой воды заметно улучшилось, содержание железа в ней сократилось и соответствует санитарным нормам.

Вода, которая поднимается из артезианских скважин, поступает на станцию обезжелезивания, где происходит ее аэрирование с последующей очисткой в фильтрах обезжелезивания. Очищенная вода уже поступает населению. Согласно графику специалисты делают заборы воды для лабораторного анализа.

 
 
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Станции обезжелезивания воды строятся в рамках подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.
 
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