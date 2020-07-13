Какие трудности могут возникнуть у белорусов во время поездок за границу? Комментарий МИД

Источник материала: ОНТ

Министерство иностранных дел Беларуси предупреждает о возможных трудностях во время поездок за границу. Такая информация размещена в аккаунте ведомства в Facebook.

В начале июля в странах наблюдается ослабление ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, а также восстановление ряда туристических направлений. В связи с этим МИД подготовил обновленную информацию по действующим режимам въезда и выезда в разных государствах.

Также в МИД подчеркнули, что с началом туристического сезона в отдельных странах наметился рост заболеваемости.

Помощь в возвращении на родину в различных форматах оказана уже более 8,4 тыс. белорусов.

ФОТО: pixabay









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