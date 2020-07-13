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Какие трудности могут возникнуть у белорусов во время поездок за границу? Комментарий МИД
Источник материала: ОНТ
Министерство иностранных дел Беларуси предупреждает о возможных трудностях во время поездок за границу. Такая информация
В начале июля в странах наблюдается ослабление ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, а также восстановление ряда туристических направлений. В связи с этим МИД подготовил обновленную информацию по действующим режимам въезда и выезда в разных государствах.
Также в МИД подчеркнули, что с началом туристического сезона в отдельных странах наметился рост заболеваемости.
Помощь в возвращении на родину в различных форматах оказана уже более 8,4 тыс. белорусов.
ФОТО: pixabay
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Министерство иностранных дел Беларуси предупреждает о возможных трудностях во время поездок за границу. Такая информация размещена в аккаунте ведомства в Facebook....
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