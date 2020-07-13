ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какие трудности могут возникнуть у белорусов во время поездок за границу? Комментарий МИД

13.07.2020 22:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Какие трудности могут возникнуть у белорусов во время поездок за границу? Комментарий МИД

Министерство иностранных дел Беларуси предупреждает о возможных трудностях во время поездок за границу. Такая информация размещена в аккаунте ведомства в Facebook.

В начале июля в странах наблюдается ослабление ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, а также восстановление ряда туристических направлений. В связи с этим МИД подготовил обновленную информацию по действующим режимам въезда и выезда в разных государствах. 

Также в МИД подчеркнули, что с началом туристического сезона в отдельных странах наметился рост заболеваемости. 

Помощь в возвращении на родину в различных форматах оказана уже более 8,4 тыс. белорусов. 

ФОТО: pixabay



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел Беларуси предупреждает о возможных трудностях во время поездок за границу. Такая информация размещена в аккаунте ведомства в Facebook....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно завершается строительство нового общежития для студентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика