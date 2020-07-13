Тонирование волос: особенности, плюсы и минусы услуги

Источник материала: Tut.by



Из года в год бьюти-индустрия предлагает так много новинок, что сложно не запутаться в их названиях и особенностях. Сегодня редакция TAM.BY расскажет, что такое тонирование волос и в чем преимущества и недостатки техники.

Содержание:

Чем тонирование отличается от окрашивания



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Под окрашиванием мы понимаем химическую обработку волоса: щелочным составом открывают чешуйки кутикулы и в структуру (а точнее стержень — кортекс) вводится красящий пигмент. Процедура травмирует волос в разной степени, что зависит от качества состава, процента окислителя, состояния локонов.

Тонирование волос — облегченный вариант окрашивания, при котором краситель не проникает в структуру локона глубоко и не истощает волосы. Техника считается щадящей, поскольку тонирование больше работает на поверхности. В отличие от краски, способ не меняет натуральный цвет волоса: все, что проникает к кортексу, смывается шампунем. Качественные средства содержат протеины и витаминный состав.

Плюсы тонирования волос



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

О плюсах тонирования мастера говорят чаще, чем о минусах. В первую очередь это простота в применении.

Как мы уже разобрались, тонировка воздействует на локоны в основном на поверхности, не травмируя их, добавляет блеска и эластичности. Средства для тонирования относятся к щадящим продуктам: в состав дорогих средств входят витаминные комплексы и специальные формулы. В результате состояние волос улучшается, они становятся наполненными и мягкими.

Тонирование нивелирует переход между осветленными прядями и отросшими корнями. Процедуру можно повторять дома: тонировочные средства доступны в масс-маркете, также есть профессиональная косметика по невысокой цене.

Плюсом тонирования волос является и большой выбор оттенков: при желании можно экспериментировать без опасения за результат. На разных волосах средства выглядят по-особенному.

Минусы тонирования волос



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

В сравнении с краской тоник меняет цвет волос не так интенсивно (всего на пару тонов) и на непродолжительный срок. Смывается быстро — через несколько дней после процедуры — и тонировка перестает скрывать седину и исходный цвет волос.

Тоник остается на одежде при высокой влажности (если попасть под дождь) и при тесном контакте с шапкой, капюшоном: вещь может просто окраситься. Тонировка не подходит для осветления: цвет плохо берется и получается грязным.

Кому подойдет тонирование



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Тонирование подходит людям с любым типом волос, особенно если:

хочется освежить цвет волос без перманентных красителей (сделать тон насыщеннее, холоднее или теплее);

ранее осветленные волосы стали отдавать желтизной;

имеется седина, которую необходимо скрыть: для этого допускается комбинирование перманентных красителей (на корнях) с тониками (на длине и концах);

не удовлетворяет состояние мелированных волос, которые стали тусклыми и сухими (здесь рекомендуется интенсивное тонирование у мастера).

Виды тонирования



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Тонирование разделяют на щадящее и интенсивное. К щадящему тонированию относятся оттеночные шампуни, бальзамы, муссы, пенки: средства можно отыскать в любом магазине профессиональной косметики для волос. Оттенок держится до следующего мытья головы или даже двух.

Если хочется получить тонирование волос на более долгий срок, рекомендуем попробовать интенсивное тонирование: результат достигается благодаря более активному пигменту и сохраняется до двух недель.