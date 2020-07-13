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Тонирование волос: особенности, плюсы и минусы услуги
Источник материала: Tut.by
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Чем тонирование отличается от окрашивания
Под окрашиванием мы понимаем химическую обработку волоса: щелочным составом открывают чешуйки кутикулы и в структуру (а точнее стержень — кортекс) вводится красящий пигмент. Процедура травмирует волос в разной степени, что зависит от качества состава, процента окислителя, состояния локонов.
Тонирование волос — облегченный вариант окрашивания, при котором краситель не проникает в структуру локона глубоко и не истощает волосы. Техника считается щадящей, поскольку тонирование больше работает на поверхности. В отличие от краски, способ не меняет натуральный цвет волоса: все, что проникает к кортексу, смывается шампунем. Качественные средства содержат протеины и витаминный состав.
Плюсы тонирования волос
О плюсах тонирования мастера говорят чаще, чем о минусах. В первую очередь это простота в применении.
Как мы уже разобрались, тонировка воздействует на локоны в основном на поверхности, не травмируя их, добавляет блеска и эластичности. Средства для тонирования относятся к щадящим продуктам: в состав дорогих средств входят витаминные комплексы и специальные формулы. В результате состояние волос улучшается, они становятся наполненными и мягкими.
Тонирование нивелирует переход между осветленными прядями и отросшими корнями. Процедуру можно повторять дома: тонировочные средства доступны в масс-маркете, также есть профессиональная косметика по невысокой цене.
Плюсом тонирования волос является и большой выбор оттенков: при желании можно экспериментировать без опасения за результат. На разных волосах средства выглядят по-особенному.
Минусы тонирования волос
В сравнении с краской тоник меняет цвет волос не так интенсивно (всего на пару тонов) и на непродолжительный срок. Смывается быстро — через несколько дней после процедуры — и тонировка перестает скрывать седину и исходный цвет волос.
Тоник остается на одежде при высокой влажности (если попасть под дождь) и при тесном контакте с шапкой, капюшоном: вещь может просто окраситься. Тонировка не подходит для осветления: цвет плохо берется и получается грязным.
Кому подойдет тонирование
Тонирование подходит людям с любым типом волос, особенно если:
Виды тонирования
Тонирование разделяют на щадящее и интенсивное. К щадящему тонированию относятся оттеночные шампуни, бальзамы, муссы, пенки: средства можно отыскать в любом магазине профессиональной косметики для волос. Оттенок держится до следующего мытья головы или даже двух.
Если хочется получить тонирование волос на более долгий срок, рекомендуем попробовать интенсивное тонирование: результат достигается благодаря более активному пигменту и сохраняется до двух недель.
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