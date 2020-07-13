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«Сейчас началась основная сетка». Продолжается первенство Республики Беларусь среди юных теннисистов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первенство Республики Беларусь по большому теннису среди спортсменов до 12 и до 14 лет продолжается на этой неделе, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
В выходные 11-12 июля юные спортсмены сыграли квалификационный раунд, а с 13 июля начали борьбу в финальной стадии турнира. Матчи проходят на базе столичных РЦОП и ГЦОР по теннису.
Примечательно, что изначальные даты соревнований пришлось изменить: традиционно они проводились весной, но из-за непростой эпидемиологической обстановки организаторы были вынуждены сделать перенос.
Снежана Плаксина, координатор турнира:
Финальный день первенства пройдет в субботу, 18 июля. Следом за этим турниром сразу же начнется новый, но уже для девушек и юношей до 16 и до 18 лет.
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«Сейчас началась основная сетка». Продолжается первенство Республики Беларусь среди юных теннисистов
Новости Беларуси. Первенство Республики Беларусь по большому теннису среди спортсменов до 12 и до 14 лет продолжается на этой неделе, сообщили в программе...
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