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«Сейчас началась основная сетка». Продолжается первенство Республики Беларусь среди юных теннисистов

13.07.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первенство Республики Беларусь по большому теннису среди спортсменов до 12 и до 14 лет продолжается на этой неделе, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

«Сейчас началась основная сетка». Продолжается первенство Республики Беларусь среди юных теннисистов

В выходные 11-12 июля юные спортсмены сыграли квалификационный раунд, а с 13 июля начали борьбу в финальной стадии турнира. Матчи проходят на базе столичных РЦОП и ГЦОР по теннису.

«Сейчас началась основная сетка». Продолжается первенство Республики Беларусь среди юных теннисистов

Примечательно, что изначальные даты соревнований пришлось изменить: традиционно они проводились весной, но из-за непростой эпидемиологической обстановки организаторы были вынуждены сделать перенос.

«Сейчас началась основная сетка». Продолжается первенство Республики Беларусь среди юных теннисистов

Снежана Плаксина, координатор турнира:
Дети играют квалификацию. Вот, в выходные дни мы сыграли квалификационный раунд, сейчас началась основная сетка. Точно так же 32 игрока, 4 лучших игрока сыграют между собой по круговой системе, и из них определятся первые места.

«Сейчас началась основная сетка». Продолжается первенство Республики Беларусь среди юных теннисистов

Финальный день первенства пройдет в субботу, 18 июля. Следом за этим турниром сразу же начнется новый, но уже для девушек и юношей до 16 и до 18 лет.

Люди в материале: Снежана Плаксина

 
 
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Новости Беларуси. Первенство Республики Беларусь по большому теннису среди спортсменов до 12 и до 14 лет продолжается на этой неделе, сообщили в программе...
 
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