Что на самом деле было с сайтом «Нашай Нівы» и как работают аукционы доменов

Источник материала: Tut.by

В конце июня байнет всколыхнула новость о том, что независимое медиа «Наша Ніва» потеряло свой домен. Он должен был попасть на аукцион доменных имен, и на фоне последних событий не обошлось без споров: было ли это событие случайным или не обошлось без политического подтекста. В компании hoster.by, которая является техническим администратором доменной зоны .BY, подробно объяснили, что произошло с сайтом, можно ли вернуть домен в такой ситуации и как работают благотворительные аукционы доменных имен. Ближайший благотворительный аукцион проходит с 13 по 15 июля. На торги выставлено почти 2500 доменов. Среди них — редкие двухбуквенные. Спойлер: домена NN.by на нем не будет.

Что случилось? Разве адрес покупается не навсегда? Если совсем кратко — издание пропустило отведенный срок для продления домена NN.BY. По правилам работы зоны имя в домене .BY можно зарегистрировать на 1 или 2 года, после чего его нужно регулярно продлевать (также на 1 или 2 года). Примерно за месяц до срока окончания регистрации владелец начинает получать уведомления и счет на продление. Для клиентов hoster.by это в общей сложности около 10 уведомлений, включая электронные письма, СМС и звонок. Домен «Нашай Нівы» был зарегистрирован через другую компанию, но уже известно, что изданию было отправлено не менее четырех писем. После отключения домена оказалось, что все письма со счетами попали в «Спам», включая последний счет, который в редакции запросили после звонка регистратора. В результате домен был автоматически отключен, а сайту пришлось срочно переезжать на свой запасной адрес — nashaniva.by. По правилам работы национальной доменной зоны все имена, которые не были продлены владельцами в установленный срок, попадают на благотворительный аукцион. Торги являются открытыми для всех желающих, а все вырученные средства за вычетом стандартной стоимости регистрации (33 BYN) направляются победителями в детские дома.

Так почему NN.BY удалось избежать аукциона? Если домен совпадает или схож до степени смешения с зарегистрированной торговой маркой или другим средством индивидуализации, то технический администратор вправе снять такой домен с торгов. Что и произошло в случае «Нашай Нівы», как только редакция предоставила подтверждающие документы.

Окей, а почему после этого домен снова не работал несколько дней? Это уже бюрократический момент, связанный со сменой владельца домена. Дело в том, что до истории с отключением домен был зарегистрирован не непосредственно на «Нашу Ніву», а на организацию, которой принадлежит издание. Теперь было принято решение зарегистрировать домен на УП «ННбай». Это вызвало необходимость заново зарегистрировать ресурс в БелГИЭ — через эту процедуру проходят все белорусские сайты, через которые реализуются товары или услуги.

А разве нет периода «заморозки» непродленного домена? В белорусской национальной доменной зоне, включающей адреса .BY и .БЕЛ, такого периода нет. Он отменен в последней редакции правил, утвержденных администратором доменной зоны — Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь. Период «заморозки» почти всегда существует в доменах общего назначения или международных доменах, таких как .COM, .NET, .ORG, .APP, .DEV и т.д. Это значит, что даже после окончания периода регистрации у бывших владельцев есть 30 дней, чтобы продлить регистрацию, хотя доменное имя уже отключено. Для национальных зон правила сильно разнятся. В России и Украине этот период предусмотрен, а, например, в Германии, домен невозможно продлить уже за 1 день до истечения срока регистрации. У ряда зон есть 2 льготных периода: сначала 30 дней «заморозки», когда домен можно продлить по обычной цене, затем еще несколько дней, когда стоимость имени становится в несколько раз выше. «Хотя правила регистрации доменов в Беларуси далеко не самые суровые, мы выступаем за то, чтобы вернуть хотя бы минимальный период, когда предыдущий владелец может продлить свой отключенный домен, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Стоит помнить, что доменные имена с каждым годом имеют все большую ценность для бизнеса. Поэтому, с одной стороны, следует минимизировать риск их потери по недоразумению, и правила зоны должны этому способствовать. С другой стороны, владельцам доменов нужно более ответственно подходить к срокам продления и помнить, что домен — это не собственность, которая покупается раз и навсегда вне зависимости от выбранной зоны».

Кто вообще создает правила работы доменной зоны? В каждой стране регуляторы сами определяют правила регистрации и продления доменов. В Беларуси администратором национальной доменной зоны является Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ). Именно администратор создает и утверждает правила регистрации. Часто администратора путают с техническим администратором, функцию которого выполняет компания hoster.by. Технический администратор не вправе менять правила регистрации, его функции состоят в поддержке работоспособности доменной зоны, а также проведении благотворительного аукциона доменов. Другими словами, для интернет-пользователей и владельцев сайтов компания является обычным регистратором и провайдером хостинг-услуг. Отличие только в более короткой цепочке писем в случае возникновения вопросов. Например, если ваш домен попадет на аукцион и вы захотите снять его с торгов, прислав подтверждение владения торговым знаком. В hoster.by могут принять решение о возвращении домена, в то время как у других регистраторов таких полномочий нет.

Значит, аукцион. Что он собой представляет? Это открытый благотворительный аукцион, который проходит раз в месяц на специализированной онлайн-площадке. Принять в нем участие и купить домен может любой желающий. Все средства от аукциона за вычетом стандартной стоимости регистрации, которую получает регистратор, направляются в белорусские детские дома. Важно: благотворительный взнос перечисляет сам победитель торгов в выбранный им детский дом. За 8 лет существования аукционы принесли в такие учреждения уже более 630 тысяч долларов. Сам аукцион проходит по классической схеме: есть лот, стартовая цена, шаг повышения. Кто предложил больше — тот стал хозяином домена. Для предыдущих владельцев, которые потеряли адрес из-за неуплаты, правила аукциона не предусматривают преференций.

Аукционы доменов проходят только в Беларуси? Реализация непродленных доменов через аукцион — это общемировая практика. Но пока что только в Беларуси все аукционы доменов являются на 100% благотворительными. Примеры громких благотворительных акций привел генеральный менеджер Азиатско-Тихоокеанской ассоциации доменов верхнего уровня (APTLD) Леонид Тодоров: «Еще в 2001 году компания Nominet — регистратура национального домена Великобритании .UK — сумела выручить более 3 млн фунтов за выставленные на аукцион 1- или 2-символьные домены — такие как x.co.uk и 1.co.uk. Они были проданы в среднем за 39 тысяч фунтов каждый, а домен g.co.uk ушел за рекордные 76 тысяч фунтов! Все средства от аукциона были перечислены в благотворительный фонд Nominet Trust, который занимается обеспечением доступа в Интернет, образовательными и социальными проектами в области интернета. В 2014 году британский администратор домена. london организовал аукцион, на котором были проданы 50 ярких доменных имен: cars. london, cinema. london, coffee. london, food. london, shoes. london и пр. Четверть от вырученной на аукционе суммы, но не более 50 тыс. фунтов (таков британский закон), была направлена в благотворительный фонд помощи бездомным». Леонид Тодоров отмечает, что подобные аукционы пока не получили широкого распространения в мире. На то есть несколько причин. «Во-первых, регистратура должна быть достаточно большой и хорошо организованной структурой, чтобы позволить себе роскошь организации и проведения дополнительного мероприятия. Кроме того, у регистратуры должен быть некий четкий план или стратегия участия в благотворительной деятельности. Во-вторых — и это вытекает из предыдущего предположения — необходимо достижение данными доменов верхнего уровня некоего „порога зрелости“. Вряд ли такой аукцион может состояться для национального домена, в котором зарегистрированы всего лишь несколько тысяч доменных имен. В-третьих, в данном домене должны активно присутствовать и бизнес с его собственными программами социальной ответственности, и неравнодушные платежеспособные граждане». По словам Леонида Тодорова, опыт регистратуры Беларуси привлек внимание многих членов APTLD, поскольку аукционы, которые проводит hoster.by, новое для них явление. Но так как многие из них функционируют как технические подразделения правительств стран региона, даже с сугубо административной точки зрения задача организации подобного аукциона крайне непроста.

Благотворительность — это добровольное решение, а тут нет других вариантов… Другие варианты есть всегда. Единственное отличие аукциона от любой другой покупки — это направление денег в детский дом, а не в адрес коммерческой организации. Большинство доменов уходит по минимальным ставкам либо вовсе высвобождаются в открытый доступ, если во время торгов на них не поступило ставок. Что касается красивых редких имен, за которые пользователи готовы отдать тысячи рублей, то они являются скорее выгодной инвестицией в бизнес, чем операционными расходами. В начале года на благотворительном аукционе домен okna.by ушел за 14 180 рублей. А, например, пока свободные oknabelarus.by или oknaokna.by можно купить всего за 33 рубля — в 429 раз дешевле.