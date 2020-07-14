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С 1 августа 2020 года производится единовременная материальная помощь к школе семьям, воспитывающим троих и более детей

14.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В соответствии с подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы предусмотрена выплата единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года.
Для получения единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей, необходимо обращаться в учреждение «Кировский районный центр социального обслуживания населения», каб. № 6 (г. Кировск, ул. Кирова, 63) или по телефону 77-3-03.
Выплата производится с 1 августа 2020 года.
Татьяна Дашкевич, заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации и сопровождаемого проживания РЦСОН.

 
 
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В соответствии с подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020...
 
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