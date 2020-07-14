Первый тренер «Динамо» в КХЛ был столь плох, что его уволили до первого матча. Как это произошло?

Источник материала: Tut.by

В 2008 году минское «Динамо» начало подготовку к дебютному сезону Континентальной хоккейной лиги, но сомнительную репутацию успело заработать еще до первых матчей нового турнира. В июле, за месяц до первых матчей, белорусский клуб оформил первую в истории КХЛ отставку главного тренера.



Пол Гарднер. Фото: «Прессбол»

В то время в белорусском хоккее была мода на североамериканских тренеров. Ее ввел тогдашний глава федерации хоккея Владимир Наумов. Именно он пригласил в сборную Глена Хэнлона, который за пару лет вывел команду в плей-офф чемпионата мира. Глена сменил Курт Фрэйзер. При нем белорусы играли не очень эффективно, но ярко.

Специалиста из Северной Америки решили искать и в «Динамо». У минчан была предварительная договоренность с Уэйном Флеммингом, но в последний момент именитый канадец взял самоотвод. Клуб несколько недель выбирал его сменщика, пока в начале июля не объявил о назначении Пола Гарднера.

52-летний коуч до этого неплохо с точки зрения результата поработал с ярославским «Локомотивом», но неожиданно был уволен в разгар сезона. Поговаривали, что дело в пристрастии Гарднера к алкоголю.

Руководство «Динамо» репутация специалиста не смутила. Тем более, была договоренность, что вместе с Полом прилетит его жена, которая проследит, чтобы муж держал себя в руках.

15 июля Гарднер приземлился в Минске. Он прихватил с собой ковбойские сапоги и галстук с Микки Маусом, бодро рассказывал о планах и начал приглашать в команду своих соотечественников. Казалось, все идет по плану, но спустя всего две недели клуб сообщил об увольнении канадца.



Фото: ХК «Локомотив»

Так что же случилось? Начнем с того, что жена Пола так и не смогла прилететь в Беларусь. У нее возникли проблемы со здоровьем, вынудившие остаться дома. Без строгой супруги Гарднера «понесло».

Для начала наставник шокировал всех, сократив тренировки до каких-то 45 минут, что возмутило даже недолюбливающих предсезонку хоккеистов. Но даже эти скоротечные занятия канадец не всегда мог довести до конца. Несколько раз тренер покидал арену прямо по ходу подготовки, ссылаясь на высокое давление.

Причины недомоганий становились очевиднее с каждым днем — вернулись старые проблемы с алкоголем. Поговаривают, что однажды Пол упал с переднего ряда автобуса в проход и не смог подняться без посторонней помощи.

Терпение руководства лопнуло 29 июля. Желание побыстрее оградить команду от Гарднера было столь велико, что его даже попросили обойтись без прощания с игроками.

Пол же не скрывал удивления и расплакался прямо по ходу интервью .

— Мне было объявлено, что североамериканская система подготовки не устраивает большого босса. Кроме того, у меня есть обстоятельства и семейного плана. Но заявлять об этом я не уполномочен. Руководство не хотело, чтобы я приходил сегодня на арену прощаться с ребятами, но я не мог не прийти. Спасибо всем, с кем мне довелось работать в «Динамо». Сейчас у меня единственное желание — побыстрее встретиться со своей семьей.

Гендиректор «Динамо» Владимир Гончаров сослался на специфические методы работы Гарднера, а также его проблемы со здоровьем. Нового тренера было обещано найти в кратчайшие сроки.



Фото: nhl.com

Им стал совсем молодой и абсолютно неизвестный Джим Хьюз. Увы, и он задержался ненадолго. Американец провалил начало сезона и был уволен в середине октября.

Тренерская карьера Хьюза не сложилась, но детей Джим воспитал настоящими профессионалами. Его старший сын Куинн в 21 год стал одним из лидеров «Ванкувера», а средний, Джек, был выбран под первым номером драфта НХЛ в 2019 году. Сейчас они — главные молодые надежды Соединенных Штатов.

Что касается Гарднера, то Пол не завершил свою тренерскую карьеру, вскоре возглавив немецкий «Гамбург». Далее он работал в Нидерландах и Шотландии, а также отметился в юниорской американской лиге. Его последним клубом стал «Франкфурт» из второй немецкой лиги, который канадец покинул в 2018 году.

Минское «Динамо» и дальше продолжило приглашать североамериканских тренеров, но в плей-офф клуб смог вывести лишь один из них (Вудкрофт в 2017 году). Правда, те успехи он уже успел перечеркнуть катастрофическим прошлым сезоном.