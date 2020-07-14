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Днем потеплеет — погода на 14 июля
Источник материала: Партизан
В дневные часы 14 июля (вторник) местами по востоку республики ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15—18 м/с
В дневные часы 14 июля (вторник) местами по востоку республики ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15—18 м/с, сообщили в Белгидромете.
Температура воздуха днем будет в пределах +17…+23°С.
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В дневные часы 14 июля (вторник) местами по востоку республики ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15—18 м/с
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