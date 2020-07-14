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Обязательную самоизоляцию отменяют в России для въезжающих

14.07.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nikvesti.com

14-дневный карантин для тех, кто прибывает в страну, отменяется с 15 июля.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 15 июля иностранные граждане могут въезжать в Россию и не проходить обязательный карантин. Для этого при пересечении границы они должны предъявить документ: справку об отсутствии COVID-19 на русском и английском языках. Тест ПЦР должен быть произведен не ранее чем за три дня до пересечения российской границы. В случае, если такого документа нет, граждане обязаны пройти соответствующее обследование уже на территории России в течение трех дней.

 
 
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14-дневный карантин для тех, кто прибывает в страну, отменяется с 15 июля.
 
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