Ярослав Романчук: частную собственность в Беларуси заслужили и получили арабы и китайцы

"Не факт, что «отдать людям» означает бесплатно, без бюрократической волокиты и оплаты услуг разных госорганов.

Не факт, что в категорию «заброшенные клочки в бесперспективных местах» «случайно» не попадут вполне приличные объекты земли и недвижимости, которые через давно апробированные механизмы номенклатурного распределения окажутся в нужных руках. Нужным, разумеется, для самих местных и национальных VIP-распорядителях чужого.





Не факт, что после передачи людям через несколько лет, увидев чудесное превращение хлама в ухоженную, добротную землю и недвижимость исполкомы и другие органы не включат задний ход или не увеличат в разы налоги на землю и недвижимость.





Нет веры таким мутным обещаниям, тем более деланным во время президентской кампании. Обидно, что частную собственность в Беларуси заслужили и получили арабы и китайцы. Горько от того, что некий странный иностранец вгрызается в наши калийные недра от имени кипрского офшора и на китайский кредит под госгарантии, а беларусам президент предлагает только некие «клочки». Как крохи с барского стола",

— сказал Романчук.



