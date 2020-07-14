Новации Закона о нотариате.  Компетенция сельсоветов. Выезды в агрогородки

Источник материала: Горецкий вестник

29 июня 2020 г. принят Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности», направленный на совершенствование норм Закона Республики «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее – Закон о нотариате).

Принятым Законом, в том числе, уточняются компетенция и виды нотариальных действий, совершаемых уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь (сельских советов).

Если ранее уполномоченные лица сельских советов могли удостоверить завещания, а также согласия и доверенности граждан, то со вступлением в силу изменений в Закон о нотариате эти нотариальные действия исключаются из их компетенции.

Уполномоченные должностные лица смогут совершать следующие нотариальные действия:

принимать меры по охране наследства или управлению им по поручению нотариуса;

свидетельствовать верность копий документов и выписок из документов;

свидетельствовать подлинность подписи на документах;

выдавать дубликаты нотариальных документов, экземпляры которых имеются на хранении в местном исполнительном и распорядительном органе.

Если гражданин, в том числе, проживающий в сельской местности, нуждается в удостоверении завещания, согласия или доверенности, он может обратиться за совершением указанных нотариальных действий в установленном порядке к любому нотариусу.

Нотариусы осуществляют нотариальное обслуживание граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской местности на основании заявок, поступающих от заинтересованных лиц, проживающих (пребывающих) в малых и средних городских поселениях, агрогородках либо в населенных пунктах, близлежащих к агрогородкам.

По заявлению заинтересованного лица нотариальное обслуживание может осуществляться в установленном порядке на дому в день выезда нотариуса в агрогородок.

В случае востребованности в агрогородке нотариальных услуг нотариусы могут осуществлять выезды в агрогородки в соответствии с графиками таких выездов.

Информацию об организации ближайшего выезда в агрогородок можно уточнить в закрепленной за агрогородком нотариальной конторе или местном исполнительном и распорядительном комитете.

Жители малых и средних населенных пунктов получают высоквалифицированное юридическое обслуживание в виде нотариальных услуг в любом населенном пункте Могилевской области.

Пресс-служба Могилевской областной нотариальной палаты