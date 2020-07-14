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Новации Закона о нотариате. Компетенция сельсоветов. Выезды в агрогородки
14.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
29 июня 2020 г. принят Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности», направленный на совершенствование норм Закона Республики «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее – Закон о нотариате).
Принятым Законом, в том числе, уточняются компетенция и виды нотариальных действий, совершаемых уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь (сельских советов).
Если ранее уполномоченные лица сельских советов могли удостоверить завещания, а также согласия и доверенности граждан, то со вступлением в силу изменений в Закон о нотариате эти нотариальные действия исключаются из их компетенции.
Уполномоченные должностные лица смогут совершать следующие нотариальные действия:
принимать меры по охране наследства или управлению им по поручению нотариуса;
свидетельствовать верность копий документов и выписок из документов;
свидетельствовать подлинность подписи на документах;
выдавать дубликаты нотариальных документов, экземпляры которых имеются на хранении в местном исполнительном и распорядительном органе.
Если гражданин, в том числе, проживающий в сельской местности, нуждается в удостоверении завещания, согласия или доверенности, он может обратиться за совершением указанных нотариальных действий в установленном порядке к любому нотариусу.
Нотариусы осуществляют нотариальное обслуживание граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской местности на основании заявок, поступающих от заинтересованных лиц, проживающих (пребывающих) в малых и средних городских поселениях, агрогородках либо в населенных пунктах, близлежащих к агрогородкам.
По заявлению заинтересованного лица нотариальное обслуживание может осуществляться в установленном порядке на дому в день выезда нотариуса в агрогородок.
В случае востребованности в агрогородке нотариальных услуг нотариусы могут осуществлять выезды в агрогородки в соответствии с графиками таких выездов.
Информацию об организации ближайшего выезда в агрогородок можно уточнить в закрепленной за агрогородком нотариальной конторе или местном исполнительном и распорядительном комитете.
Жители малых и средних населенных пунктов получают высоквалифицированное юридическое обслуживание в виде нотариальных услуг в любом населенном пункте Могилевской области.
Пресс-служба Могилевской областной нотариальной палаты
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29 июня 2020 г. принят Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности», направленный на совершенствование норм Закона...
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