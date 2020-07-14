Новое футбольное поле в Барановичах планируют обустроить до конца года

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В Барановичах на общественное обсуждение вынесут архитектурно-планировочную концепцию обустройства футбольного поля с искусственным покрытием. Его планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.





Спортивный объект предлагается разместить в одном из микрорайонов города, на стадионе "Дубово". По соседству находятся жилая многоэтажная застройка, ландшафтно-рекреационная зона озера Жлобинское, скейт-парк, Барановичский государственный университет.

Футбольное поле с искусственным газоном будет размером 105х68 м. На площадке будет возможность круглогодично проводить учебно-тренировочные занятия, игры и другие спортивные мероприятия районного и городского уровня. По периметру предусмотрены буферная зона, вдоль боковой линии - зона разминки запасных игроков. С западной стороны намечено установить трибуны на 528 мест. Будет обеспечен беспрепятственный доступ на спортивный объект людей с ограниченными возможностями.

Искусственный газон предоставит ассоциация "Белорусская федерация футбола". Укладку основания поля и сопутствующую инфраструктуру профинансирует Барановичский горисполком.

Футбольное поле будет огорожено по периметру. Планируется обустроить площадки для отдыха зрителей и выездной торговли. Также запроектированы автомобильные парковки на 89 мест.

Концепция новой спортивной зоны будет вынесена на общественное обсуждение с 21 июля по 14 августа. Экспозиция разместится на первом этаже Барановичского горисполкома (пл. Ленина,2). Также с проектом можно ознакомиться на сайте горисполкома.