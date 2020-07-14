ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новое футбольное поле в Барановичах планируют обустроить до конца года

14.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах на общественное обсуждение вынесут архитектурно-планировочную концепцию обустройства футбольного поля с искусственным покрытием. Его планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Новое футбольное поле в Барановичах планируют обустроить до конца года

Спортивный объект предлагается разместить в одном из микрорайонов города, на стадионе "Дубово". По соседству находятся жилая многоэтажная застройка, ландшафтно-рекреационная зона озера Жлобинское, скейт-парк, Барановичский государственный университет.

Футбольное поле с искусственным газоном будет размером 105х68 м. На площадке будет возможность круглогодично проводить учебно-тренировочные занятия, игры и другие спортивные мероприятия районного и городского уровня. По периметру предусмотрены буферная зона, вдоль боковой линии - зона разминки запасных игроков. С западной стороны намечено установить трибуны на 528 мест. Будет обеспечен беспрепятственный доступ на спортивный объект людей с ограниченными возможностями.

Искусственный газон предоставит ассоциация "Белорусская федерация футбола". Укладку основания поля и сопутствующую инфраструктуру профинансирует Барановичский горисполком.

Футбольное поле будет огорожено по периметру. Планируется обустроить площадки для отдыха зрителей и выездной торговли. Также запроектированы автомобильные парковки на 89 мест.

Концепция новой спортивной зоны будет вынесена на общественное обсуждение с 21 июля по 14 августа. Экспозиция разместится на первом этаже Барановичского горисполкома (пл. Ленина,2). Также с проектом можно ознакомиться на сайте горисполкома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Барановичах на общественное обсуждение вынесут архитектурно-планировочную концепцию обустройства футбольного поля с искусственным покрытием. Его планируют...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 15 июля начинает работу общественная приемная
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика