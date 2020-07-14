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Белорусский экспорт упал на четверть

14.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Национального банка РБ, в мае текущего года Беларусь экспортировала товаров (в ценах ФОБ) на 1 954,8 млн. долларов, что оказалось на 26,1% меньше, чем в мае прошлого.

При этом импорт товаров снизился в еще большей степени: на 27,1% — до 2 080 млн. долларов. В связи с этим сальдо внешней торговли товарами в мае составило минус 125,2 млн. долларов против минус 209,4 млн. долларов в мае прошлого года. Таким образом, сокращение экспорта и импорта пошло на пользу сальдо внешней торговли.

При этом значительное ухудшение состояния внешней торговли произошло еще в апреле, а в мае она уже начала понемногу улучшаться. Так, экспорт товаров увеличился по сравнению с апрелем на 147,1 млн. долларов, а импорт вырос на 63,2 млн. долларов.

В сфере услуг экспорт в мае ситуация продолжала ухудшаться, экспорт упал до минимального уровня за год и составил 594,6 млн. долларов. Это на 30 млн. долларов меньше, чем в апреле текущего года и на 125 млн. долларов меньше, чем в мае прошлого года.

В то же время, импорт услуг в мае текущего года снизился на 49,7 млн. долларов по сравнению с апрелем — до 307,8 млн. долларов. Это также минимальное значение в текущем году. В результате сальдо внешней торговли услугами в мае текущего года составило 286,8 млн. долларов, что даже оказалось выше, чем год назад, когда сальдо равнялось 251 млн. долларов.

В сумме сальдо внешней торговли товарами и услугами в мае выросло до 161,6 млн. долларов с 41,6 млн. долларов год назад. Улучшилась и ситуация по сравнению с апрелем, когда данное сальдо равнялось 58 млн. долларов.


Лучше прошлогоднего обстоят дела с сальдо внешней торговли и по итогам всех пяти месяцев текущего года, которое выросло до 682,6 млн. долларов со 114,4 млн. долларов за аналогичный период прошлого года.

Экспорт товаров и услуг в Беларуси за январь — май текущего года при этом сократился на 17,4% и составил 13 632,4 млн. долларов, в то время как импорт потерял 21% и опустился до 12 949,8 млн. долларов.

Несмотря на значительное уменьшение объемов внешней торговли РБ, стабильности валютного рынка это не угрожает, так как сальдо положительное и растет.
 
 
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По данным Национального банка РБ, в мае текущего года Беларусь экспортировала товаров (в ценах ФОБ) на 1 954,8 млн. долларов, что оказалось на 26,1% меньше, чем в мае...
 
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