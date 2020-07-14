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С 15 июля начинает работу общественная приемная
14.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 15 июля 2020 года начинает работу общественная приемная. Интересующие вопросы вы сможете задать руководителям Горецких районных организаций республиканских общественных объединений:
— «Белая Русь» — вторник, четверг, суббота;
— «Белорусский союз женщин» — среда;
— «Белорусский республиканский союз молодежи» — понедельник.
— Горецкого районного объединения профсоюзов — пятница.
Режим работы общественной приемной: понедельник-пятница — с 17.00 до 19.00, суббота — с 10.00 до 13.00.
Адрес: г. Горки, ул. Мичурина, 5 аудитория 490.
Справки по телефону: 7-91-98.
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С 15 июля 2020 года начинает работу общественная приемная. Интересующие вопросы вы сможете задать руководителям Горецких районных организаций республиканских...
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