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С 15 июля начинает работу общественная приемная

14.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


С 15 июля начинает работу общественная приемная

С 15 июля 2020 года начинает работу общественная приемная. Интересующие вопросы вы сможете задать руководителям Горецких районных организаций республиканских общественных объединений:

— «Белая Русь» — вторник, четверг, суббота;

— «Белорусский союз женщин» — среда;

— «Белорусский республиканский союз молодежи» — понедельник.

— Горецкого районного объединения профсоюзов — пятница.

Режим работы общественной приемной: понедельник-пятница — с 17.00 до 19.00, суббота — с 10.00 до 13.00.

Адрес: г. Горки, ул. Мичурина, 5 аудитория 490.

Справки по телефону: 7-91-98.


 
 
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С 15 июля 2020 года начинает работу общественная приемная. Интересующие вопросы вы сможете задать руководителям Горецких районных организаций республиканских...
 
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