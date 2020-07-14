Цветочный оазис на Первомайской

Согласитесь, что приятно гулять по улицам, где красуются с любовью ухоженные и со вкусом оформленные палисадники под окнами многоэтажек. Есть такой уголок и на улице Первомайской в Смолевичах. Здесь, во дворе дома №13 стараниями местных жителей пестрит красками цветочная клумба.

Жительницы этого дома Елена Козич и Раиса Науменко делом доказывают любовь к родному двору. Совместными усилиями три года назад, когда во дворе положили асфальт, они заметно преобразили пятачок земли возле подъезда – разбили клумбы, разноцветье которых радует и восхищает прохожих.

– Кому, как не нам самим наводить порядок возле своих домов? – задается риторическим вопросом Елена Ивановна. – Ведь гораздо приятнее гулять в ухоженном, уютном дворе. Я вот, например, высаживала здесь первые цветы, чтобы любоваться ими с балкона.

Помимо квартиры в доме в Смолевичах, у Елены Ивановны есть дача, где также немало дел в огороде, на клумбах. Но это не мешает ей благоустраивать и двор многоэтажки.

– Мы все делаем с Раисой, активно помогают и наши мужья, – рассказывает собеседница. – Вот, например, деревянного аиста, солнышко из покрышки, ландыши из бутылок смастерил мой муж Валентин Антонович. На мой взгляд, эти элементы очень гармонично вписываются в общую композицию.

А ведь, действительно, разнообразие цвета и форм на такой относительно небольшой клумбе удивляет. Здесь с душой собраны цветы от ранних весенних, до тех, которые будут радовать глаз своим цветением до первых заморозков.

– Я это делаю для души, чтоб в нашем дворе юыло уютно, красиво, – скромно отмечает собеседница, стесняясь фотографироваться.

Елена Ивановна после окончания института до пенсии работала в райпо, пройдя путь от рядового до главного экономиста. Безусловно, на пенсии свободного времени становится больше. Однако и сил меньше… Но это не мешает Елене Козич вносить свой посильный вклад в преобразование родного края. Труд таких неравнодушных жителей, создающих эту красоту, нужен людям, он дарит радость и хорошее настроение, чего порой так не хватает в череде каждодневных забот.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.



























