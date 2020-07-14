Цветочный оазис на Первомайской

 Согласитесь, что приятно гулять по улицам, где красуются с любовью ухоженные и со вкусом оформленные палисадники под окнами многоэтажек. Есть такой уголок и на улице Первомайской в Смолевичах. Здесь, во дворе дома №13 стараниями местных жителей пестрит красками цветочная клумба.

Жительницы этого дома Елена Козич и Раиса Науменко делом доказывают любовь к родному двору.  Совместными усилиями три года назад, когда во дворе положили асфальт, они заметно преобразили пятачок земли возле подъезда – разбили клумбы, разноцветье которых радует и восхищает прохожих.

– Кому, как не нам самим наводить порядок возле своих домов? – задается риторическим вопросом Елена Ивановна. – Ведь гораздо приятнее гулять в ухоженном, уютном дворе. Я вот, например, высаживала здесь первые цветы, чтобы любоваться ими с балкона.

Помимо квартиры в доме в Смолевичах, у Елены Ивановны есть дача, где также немало дел в огороде, на клумбах. Но это не мешает ей благоустраивать и двор многоэтажки.

– Мы все делаем с Раисой, активно помогают и наши мужья, – рассказывает собеседница. – Вот, например, деревянного аиста, солнышко из покрышки, ландыши из бутылок смастерил мой муж Валентин Антонович. На мой взгляд, эти элементы очень гармонично вписываются в общую композицию.

А ведь, действительно, разнообразие цвета и форм на такой относительно небольшой клумбе удивляет. Здесь с душой собраны цветы от ранних весенних, до тех, которые будут радовать глаз своим цветением до первых заморозков.

– Я это делаю для души, чтоб в нашем дворе юыло уютно, красиво, – скромно отмечает собеседница, стесняясь фотографироваться.

Елена Ивановна после окончания института до пенсии работала в райпо, пройдя путь от рядового до главного экономиста. Безусловно, на пенсии свободного времени становится больше. Однако и сил меньше… Но это не мешает Елене Козич вносить свой посильный вклад в преобразование родного края. Труд таких неравнодушных жителей, создающих эту красоту, нужен людям, он дарит радость и хорошее настроение, чего порой так не хватает в череде каждодневных забот.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.

Цветочный оазис на Первомайской

Цветочный оазис на Первомайской

Цветочный оазис на Первомайской

Цветочный оазис на Первомайской

Цветочный оазис на Первомайской

Цветочный оазис на Первомайской

Цветочный оазис на Первомайской