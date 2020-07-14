Здание бывшего суда выставили на аукцион в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Здание бывшего суда в исторической части Бреста выставили на аукцион, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист городского центра по управлению недвижимостью Ирина Романова.





Аукцион по продаже права аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности Бреста, пройдет 21 июля. На торги выставляются четыре лота. Один из них - четырехэтажное здание по ул.Леваневского, 1, где до недавнего времени размещались суды Московского и Ленинского районов города. Общая площадь здания почти 1,8 тыс. кв.м. Цена за право заключения договора аренды сроком на три года - Br2,2 тыс. По условиям продажи, помещения могут использоваться под офисы, для оказания услуг (кроме услуг по общественному питанию), под торговые объекты (кроме продовольственной группы товаров).

"В здании есть все коммуникации, две лестницы и много кабинетов площадью от 2,5 до 39 кв.м. Два зала, где в прошлом проходили судебные заседания, площадью 61,5 и 94,6 кв.м, будут удобны для проведения совещаний, семинаров, организации курсов, выставок и других мероприятий. Кроме того, это престижное место, центр города, с отличной общественно-транспортной доступностью. По соседству располагается городской парк культуры и отдыха, близко железнодорожный и автовокзалы", - отметила Ирина Романова.





На таких же условиях на аукцион 21 июля выставляется капитальное строение по ул.Леваневского, 1/1. Начальная цена за право аренды небольшого двухэтажного здания площадью 87,1 кв.м - Br368,4. Заявки на участие в торгах принимаются до 15 июля включительно.

Известная в Бресте улица Леваневского длиной около 500 м относится к так называемой польской застройке. Она появилась в городе после Первой мировой войны и построена в духе популярной в начале прошлого века идеи города-сада. И административные, и жилые здания отличались изяществом и продуманностью деталей, имели аттики, колоннады, порталы, обрамленные окна, украшенные двери. Главным вдохновителем создания улицы был архитектор Юлиан Лисецкий. По концепции, на передней линии планировалось оставить только административные здания, а за ними в тишине разместить жилые дома. Жилой комплекс, согласно идее Лисецкого, разделялся на "Колонию имени первого президента Польши Нарутовича" для важных персон города и "Колонию Тартак" для граждан. В разное время улицу называли Вспольна, Пулаского, Комендантштрассе.