Сегодня ЦИК Беларуси зарегистрирует кандидатов

Регистрация кандидатов в президенты Беларуси пройдет 14 июля. Для выдвижения в кандидаты претендентам необходимо было набрать 100 тысяч подписей.

С задачей справились и претендуют на мандат кандидата семь человек: Валерий Цепкало, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что к Валерию Цепкало у ЦИК возникли вопросы по достоверности подписей. В комиссии заявили , что за политика подписались 75 тыс. 249 человек, что лишает его права участвовать в выборах для регистрации в кандидаты. Однако штаб Цепкало, перепроверяя забракованные подписи, обнаружил допущенные членами территориальных комиссий ошибки и нарушения.

В ЦИК была подана жалоба на работу территориальных комиссий, которые признали недействительными около половины подписей. Вместе с жалобой были предоставлены более 1 тысячи заявлений от граждан, подписи которых были признаны недействительными.

По словам руководителя инициативной группы Цепкало Андрея Ланкина, члены штаба в течение 48 часов развернули сервис, который позволил оперативно собрать электронные заявления от граждан, поддержавших выдвижение Цепкало кандидатом в президенты. В результате за 5 дней было собрано более 50 тыс. заявлений.

«В четверг руководство ЦИК предоставило нам возможность ознакомиться с результатами работы территориальных комиссий. Итогом работы штаба в течение трех дней является фиксация огромного числа нарушений в работе ТИКов и ясное понимание того, что в отказе регистрации Цепкало кандидатом в президенты нет никакой правовой основы», - сказал Ланкин.

Ситуация по кандидатам и выборам

30 июня в ЦИК сообщили , что 100 тысяч достоверных подписей собрали шесть претендентов. В их число на тот день вошли:

Александр Лукашенко – 1 млн 939 тыс. 572 подписи Виктор Бабарико – 165 тыс. 744 Анна Канопацкая – 146 тыс. 588 Сергей Черечень – 143 тыс. 109 Андрей Дмитриев – 106 тыс. 841 Светлана Тихановская – 104 тыс. 757.

Теперь к этим предендентам можно добавить и Цепкало.

Также стало известно, что у ЦИК нет вопросов к документам, поданным для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата. Как отметили его доверенные лица, все документы, в том числе декларация, в порядке, формальных оснований для отказа в регистрации нет.

Срок подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатами в президенты продолжался с 20 июня по 4 июля, с 5 по 14 июля будет проходить непосредственно регистрация. Для выдвижения кандидата в президенты инициативные группы должны были собрать не менее 100 тысяч подписей. Выборы в Беларуси назначены на 9 августа .

Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа. Всего ранее было зарегистрировано 15 инициативных групп. Проверку подписей осуществляют территориальные избиркомы.

По состоянию на 22 июня в предвыборной гонке участвовало 7 человек, их инициативные группы сдали подписи для проверки в территориальные избирательные комиссии.