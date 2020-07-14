ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сегодня ЦИК Беларуси зарегистрирует кандидатов

14.07.2020 10:28 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Регистрация кандидатов в президенты Беларуси пройдет 14 июля. Для выдвижения в кандидаты претендентам необходимо было набрать 100 тысяч подписей.

С задачей справились и претендуют на мандат кандидата семь человек: Валерий Цепкало, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что к Валерию Цепкало у ЦИК возникли вопросы по достоверности подписей. В комиссии заявили, что за политика подписались 75 тыс. 249 человек, что лишает его права участвовать в выборах для регистрации в кандидаты. Однако штаб Цепкало, перепроверяя забракованные подписи, обнаружил допущенные членами территориальных комиссий ошибки и нарушения.

В ЦИК была подана жалоба на работу территориальных комиссий, которые признали недействительными около половины подписей. Вместе с жалобой были предоставлены более 1 тысячи заявлений от граждан, подписи которых были признаны недействительными.

По словам руководителя инициативной группы Цепкало Андрея Ланкина, члены штаба в течение 48 часов развернули сервис, который позволил оперативно собрать электронные заявления от граждан, поддержавших выдвижение Цепкало кандидатом в президенты. В результате за 5 дней было собрано более 50 тыс. заявлений.

«В четверг руководство ЦИК предоставило нам возможность ознакомиться с результатами работы территориальных комиссий. Итогом работы штаба в течение трех дней является фиксация огромного числа нарушений в работе ТИКов и ясное понимание того, что в отказе регистрации Цепкало кандидатом в президенты нет никакой правовой основы», - сказал Ланкин.

Ситуация по кандидатам и выборам

30 июня в ЦИК сообщили, что 100 тысяч достоверных подписей собрали шесть претендентов. В их число на тот день вошли:

  1. Александр Лукашенко – 1 млн 939 тыс. 572 подписи
  2. Виктор Бабарико – 165 тыс. 744
  3. Анна Канопацкая – 146 тыс. 588
  4. Сергей Черечень – 143 тыс. 109
  5. Андрей Дмитриев – 106 тыс. 841
  6. Светлана Тихановская – 104 тыс. 757.

Теперь к этим предендентам можно добавить и Цепкало.

Также стало известно, что у ЦИК нет вопросов к документам, поданным для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата. Как отметили его доверенные лица, все документы, в том числе декларация, в порядке, формальных оснований для отказа в регистрации нет.

Срок подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатами в президенты продолжался с 20 июня по 4 июля, с 5 по 14 июля будет проходить непосредственно регистрация. Для выдвижения кандидата в президенты инициативные группы должны были собрать не менее 100 тысяч подписей. Выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа. Всего ранее было зарегистрировано 15 инициативных групп. Проверку подписей осуществляют территориальные избиркомы.

По состоянию на 22 июня в предвыборной гонке участвовало 7 человек, их инициативные группы сдали подписи для проверки в территориальные избирательные комиссии.

Напомним, по мнению правозащитников, ситуация, в которой проходит избирательная кампания, не соответствует международным стандартам, сопровождается многочисленными задержаниями.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регистрация кандидатов в президенты Беларуси пройдет 14 июля. Для выдвижения в кандидаты претендентам необходимо было набрать 100 тысяч подписей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Здание бывшего суда выставили на аукцион в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика