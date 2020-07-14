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Сегодня ЦИК Беларуси зарегистрирует кандидатов
Источник материала: БДГ
Регистрация кандидатов в президенты Беларуси пройдет 14 июля. Для выдвижения в кандидаты претендентам необходимо было набрать 100 тысяч подписей.
С задачей справились и претендуют на мандат кандидата семь человек: Валерий Цепкало, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что к Валерию Цепкало у ЦИК возникли вопросы по достоверности подписей. В комиссии
В ЦИК была подана жалоба на работу территориальных комиссий, которые признали недействительными около половины подписей. Вместе с жалобой были предоставлены более 1 тысячи заявлений от граждан, подписи которых были признаны недействительными.
По словам руководителя инициативной группы Цепкало Андрея Ланкина, члены штаба в течение 48 часов развернули сервис, который позволил оперативно собрать электронные заявления от граждан, поддержавших выдвижение Цепкало кандидатом в президенты. В результате за 5 дней было собрано более 50 тыс. заявлений.
«В четверг руководство ЦИК предоставило нам возможность ознакомиться с результатами работы территориальных комиссий. Итогом работы штаба в течение трех дней является фиксация огромного числа нарушений в работе ТИКов и ясное понимание того, что в отказе регистрации Цепкало кандидатом в президенты нет никакой правовой основы», - сказал Ланкин.
Ситуация по кандидатам и выборам
30 июня в ЦИК
Теперь к этим предендентам можно добавить и Цепкало.
Также стало известно, что у ЦИК нет вопросов к документам, поданным для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата. Как отметили его доверенные лица, все документы, в том числе декларация, в порядке, формальных оснований для отказа в регистрации нет.
Срок подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатами в президенты продолжался с 20 июня по 4 июля, с 5 по 14 июля будет проходить непосредственно регистрация. Для выдвижения кандидата в президенты инициативные группы должны были собрать не менее 100 тысяч подписей. Выборы в Беларуси
Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа. Всего ранее было
По состоянию на 22 июня в предвыборной гонке
Напомним, по мнению правозащитников, ситуация, в которой проходит избирательная кампания,
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Регистрация кандидатов в президенты Беларуси пройдет 14 июля. Для выдвижения в кандидаты претендентам необходимо было набрать 100 тысяч подписей.
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