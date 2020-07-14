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В Минске на переходе «Газель» сбила женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина попала под колеса автомобиля на столичной улице Тимирязева,
Авария произошла утром 14 июля. По информации инспекторов, 26-летний водитель «Газели» ехал со стороны улицы Саперов в направлении проспекта Машерова в первой полосе и сбил 56-летнюю женщину, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.
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Авария произошла утром 14 июля на улице Тимирязева.
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