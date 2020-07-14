В Минске на переходе «Газель» сбила женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина попала под колеса автомобиля на столичной улице Тимирязева, сообщили в ГАИ Минска.

Авария произошла утром 14 июля. По информации инспекторов, 26-летний водитель «Газели» ехал со стороны улицы Саперов в направлении проспекта Машерова в первой полосе и сбил 56-летнюю женщину, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.