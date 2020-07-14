С 1 июля 2020 года вступил в законную силу Закон Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 277-З «Об изменении законов».

Изменится ли что-то в связи с этим в законодательстве о брачно-семейных правоотношениях, мы спросили у начальника отдела загса Смолевичского райисполкома Натальи Конюшик.

— Ключевыми направлениями вносимых изменений являются более широкое распространение внесудебной медиации и информации о возможностях использования медиации, в первую очередь, в семейных правоотношениях, — отмечает Наталья Владимировна. — Указанные изменения позволят создать в обществе наиболее благоприятные условия для сохранения семьи и сбережения семейных ценностей.

В Кодексе о браке и семье закрепляется общее положение об обязанности суда и органов загса при обращении супругов с заявлением о расторжении брака разъяснять им право на участие в информационной встрече с медиатором. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «О медиации» граждане имеют возможность разрешать споры путем переговоров с участием медиатора.

Медиация — переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения.

— Медиация применима для урегулирования споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, и благоприятна для споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений, — продолжает начальник отдела загс. — Медиация позволяет избежать судебного разбирательства, публичного оглашения имеющихся у сторон проблем в ведении бизнеса, семейных и трудовых отношениях.

Основными принципами медиации являются: добровольность, добросовестность, равноправие и сотрудничество сторон; беспристрастность и независимость медиатора; конфиденциальность. Среди неоспоримых преимуществ можно выделить следующее: сохранение отношений — все переговоры проводятся на основе сотрудничества, взаимного уважения и личных морально-этических принципах каждого участника; конфиденциальность — при проведении медиации сохраняется конфиденциальность всей информации, относящейся к медиации; экономия денег — без расходов на судебные издержки, экспертизы и госпошлину (расходы сторон медиации ограничиваются выплатой вознаграждения медиатора, размер которого определяется по согласованию сторон и медиатора и фиксируется в соглашении о применении медиации); экономия времени — по взаимной договоренности в удобное время и сроки.

Семейная медиация помогает решить такие вопросы, как раздел имущества супругов, определение порядка общения ребенка с отдельно проживающим родителем, раздел наследственного имущества между родственниками, а также вопросы о содержании несовершеннолетних детей, нетрудоспособных супругов.

Медиация дарит реальный шанс решения проблемы и сохранения отношений.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимке: начальник отдела загса Смолевичского райисполкома Наталья Конюшик.

Фото Марины МИХАЙЛОВСКОЙ.