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В Гомеле на улице найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле обнаружены тела двух мужчин.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится его осмотр, допрашиваются возможные свидетели.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Гомеле обнаружены тела двух мужчин. По информации Следственного комитета, на одной из улиц областного центра были обнаружены тела двух...
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