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В Гомеле на улице найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти

14.07.2020 10:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле обнаружены тела двух мужчин.    

По информации Следственного комитета,  

на одной из улиц областного центра были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.  Это произошло 14 июля ночью.    

В Гомеле на улице найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти
Фото: СК  

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится его осмотр, допрашиваются возможные свидетели.  

Устанавливаются обстоятельства случившегося.  

Люди в материале: нет

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле обнаружены тела двух мужчин.     По информации Следственного комитета,   на одной из улиц областного центра были обнаружены тела двух...
 
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