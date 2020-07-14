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Достучаться до Лукашенко. Президент Литвы сделал пост про БелАЭС – на мове!

14.07.2020 10:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси предстоит запуск БелАЭС. Кажется, больше всего этому не рады жители Литвы, потому что станция находится совсем рядом с Вильнюсом. Видимо, поэтому президент Литвы Гитанас Науседа опубликовал в Twitter пост на беларуском языке. Где еще раз напомнил беларусой власти про Чернобыль. 

«Беларусы зазналi балючыя наступствы Чарнобыля, таму звяртаюся да кіраўніцтва [Беларусі] з заклікам не запускаць не адпавядаючую патрабаванням стрэс-тэстаў ЕС Астравецкую АЭС і не падвяргаць жыхароў [Беларусі] і навакольных краін небяспецы. Круоніская ГАЭС не будзе выкарыстоўвацца на патрэбу Астраўца», – написал Науседа. 

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