Достучаться до Лукашенко. Президент Литвы сделал пост про БелАЭС – на мове!

Источник материала: KYKY

В Беларуси предстоит запуск БелАЭС. Кажется, больше всего этому не рады жители Литвы, потому что станция находится совсем рядом с Вильнюсом. Видимо, поэтому президент Литвы Гитанас Науседа опубликовал в Twitter пост на беларуском языке. Где еще раз напомнил беларусой власти про Чернобыль.

«Беларусы зазналi балючыя наступствы Чарнобыля, таму звяртаюся да кіраўніцтва [Беларусі] з заклікам не запускаць не адпавядаючую патрабаванням стрэс-тэстаў ЕС Астравецкую АЭС і не падвяргаць жыхароў [Беларусі] і навакольных краін небяспецы. Круоніская ГАЭС не будзе выкарыстоўвацца на патрэбу Астраўца», – написал Науседа.