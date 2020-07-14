ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вещий сон через 15 лет принес женщине крупный выигрыш в лотерею

14.07.2020 10:47 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вещий сон через 15 лет принес женщине крупный выигрыш в лотерею

Жительница австралийского города Редландс штата Квинсленд выиграла джекпот в лотерее благодаря числам, которые 15 лет назад ей приснились, пишет lenta.ru со ссылкой на Drew Reports News.

В 2005 году австралийка увидела сон, в котором была последовательность чисел. С тех пор эти числа она использовала в лотерее.

Числа из вещего сна все эти годы приносили ей небольшие денежные суммы. 

Однажды женщина вписала их в лотерейный билет, который купила к розыгрышу 6 июля. В результате она выиграла 700 тыс. австралийских долларов (около 485 тыс. долларов США). 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница австралийского города Редландс штата Квинсленд выиграла джекпот в лотерее благодаря числам, которые 15 лет назад ей приснились, пишет lenta.ru со ссылкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Громко слушали музыку в беседке. В Гомеле найдены убитыми двое мужчин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика