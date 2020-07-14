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Вещий сон через 15 лет принес женщине крупный выигрыш в лотерею
Источник материала: ОНТ
Жительница австралийского города Редландс штата Квинсленд выиграла джекпот в лотерее благодаря числам, которые 15 лет назад ей приснились,
В 2005 году австралийка увидела сон, в котором была последовательность чисел. С тех пор эти числа она использовала в лотерее.
Числа из вещего сна все эти годы приносили ей небольшие денежные суммы.
Однажды женщина вписала их в лотерейный билет, который купила к розыгрышу 6 июля. В результате она выиграла 700 тыс. австралийских долларов (около 485 тыс. долларов США).
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Жительница австралийского города Редландс штата Квинсленд выиграла джекпот в лотерее благодаря числам, которые 15 лет назад ей приснились, пишет lenta.ru со ссылкой...
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