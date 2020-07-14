Вещий сон через 15 лет принес женщине крупный выигрыш в лотерею

Источник материала: ОНТ

Жительница австралийского города Редландс штата Квинсленд выиграла джекпот в лотерее благодаря числам, которые 15 лет назад ей приснились, пишет lenta.ru со ссылкой на Drew Reports News.

В 2005 году австралийка увидела сон, в котором была последовательность чисел. С тех пор эти числа она использовала в лотерее.

Числа из вещего сна все эти годы приносили ей небольшие денежные суммы.

Однажды женщина вписала их в лотерейный билет, который купила к розыгрышу 6 июля. В результате она выиграла 700 тыс. австралийских долларов (около 485 тыс. долларов США).

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