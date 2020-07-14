Громко слушали музыку в беседке. В Гомеле найдены убитыми двое мужчин

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет, таксист, который проезжал по улице Дворникова, обнаружил около проезжей части раненого мужчину. Была вызвана «скорая» и милиция. Медики констатировали смерть мужчины.

Происшествие случилось ночью 14 июля ( здесь подробнее ).

В беседке во дворе около проезжей части был найден второй мужчина без признаков жизни.



Фото: СК

Предварительно установлено, что они находились ночью в беседке и громко слушали музыку. Мужчинам, которым 32 и 38 лет, были причинены телесные повреждения, от которых они скончались.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление личности преступника.

Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются очевидцы происшествия.