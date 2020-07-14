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Громко слушали музыку в беседке. В Гомеле найдены убитыми двое мужчин

14.07.2020 10:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.  

Как сообщает Следственный комитет, таксист, который проезжал по улице Дворникова, обнаружил около проезжей части раненого мужчину. Была вызвана «скорая» и милиция. Медики констатировали смерть мужчины.   

Происшествие случилось ночью 14 июля (здесь подробнее).  

В беседке во дворе около проезжей части был найден второй мужчина без признаков жизни.  

Громко слушали музыку в беседке. В Гомеле найдены убитыми двое мужчин
Фото: СК  

Предварительно установлено, что они находились ночью в беседке и громко слушали музыку. Мужчинам, которым 32 и 38 лет, были причинены телесные повреждения, от которых они скончались.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».  

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление личности преступника.  

Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются очевидцы происшествия.  

Граждан, которым что-либо известно о данном преступлении, просят позвонить по телефонам 8 029 743 75 45 или 102.  

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.   Как сообщает Следственный комитет, таксист, который проезжал по улице...
 
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