|
Громко слушали музыку в беседке. В Гомеле найдены убитыми двое мужчин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.
Как
В беседке во дворе около проезжей части был найден второй мужчина без признаков жизни.
Предварительно установлено, что они находились ночью в беседке и громко слушали музыку. Мужчинам, которым 32 и 38 лет, были причинены телесные повреждения, от которых они скончались.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление личности преступника.
Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются очевидцы происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гомеле по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. Как сообщает Следственный комитет, таксист, который проезжал по улице...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)