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Под Слуцком задержали мужчину, который наносил надпись на киоск

14.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Под Слуцком задержали мужчину, который наносил надпись на киоск

    фото читателя

Житель деревни Греск в нетрезвом состоянии нанёс баллончиком надпись на киоск «Табакерка» в деревне Леньки. Его тут же задержали, сообщает пресс-служба УВД со ссылкой на Слуцкий РОВД.

В тот день участковые инспекторы милиции ООПП Слуцкого РОВД капитан милиции Денис Голец и лейтенант милиции Руслан Малиновский несли службу на закрепленной за ними зоне Гацуковского и Покрашевского сельских советов Слуцкого района. Проезжая по деревне Леньки, сотрудники обратили внимание на подозрительного мужчину, который быстрым шагом отходил от киоска «Табакерка».

Судя по шатающейся походке, мужчина был «навеселе». Участковые остановились около мужчины и тут заметили, что на киоске нанесена надпись, которую, судя по свежей краске, нанесли только что.

При беседе с милиционерами, гражданин сознался, что «графити» дело его рук. Кроме того, незадачливый художник не успел спрятать баллончик с краской.

Как впоследствии выяснилось, нигде не работающий житель д. Греск Слуцкого района, выпив около 300 грамм настойки, взял с собой баллончик с краской и направился в соседнюю деревню, где по непонятным ему самому причинам нанес на киоск «Табакерка» надпись. Собственник киоска оценил старания местного художника как нанесение ущерба в размере 70 рублей.

В отношении «графитиста» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.9 КоАП (умышленные уничтожение либо повреждение имущества) Республики Беларусь.


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Житель деревни Греск, предварительно, в нетрезвом состоянии нанёс баллончиком надпись на киоск «Табакерка» в деревне Леньки. Его тут же задержали, сообщает...
 
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