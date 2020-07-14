"Времени очень мало" - ОБСЕ ждет срочное приглашение от Беларуси для наблюдения за выборами

По словам дипломата, «если страна хочет, чтобы выборы были объективными и было хорошее наблюдение, то времени [для приглашения] очень мало», — передают Naviny.by.





Дирк Шубель также надеется, что санкции в отношении Беларуси из-за наличия политзаключенных вводить не придется. Но он признал, что в зависимости от ситуации этот вопрос будет обсуждаться.





По его словам, ЕС готов развивать отношения с Беларусью, но «но есть одно большое но».





«Это ситуация по поводу прав человека и демократии в вашей стране, особенно в контексте президентских выборов. Мы ясно объяснили, что мы ожидаем от руководства страны», — сказал глава представительства Евросоюза.









В частности, в ЕС ожидают, что «те, кто сейчас по политическим мотивам арестованы и находятся в тюрьме, будут немедленно освобождены, чтобы выборы прошли без проблем, объективно, чтобы кандидатами в президенты стали те, кто собрал более 100 тысяч подписей».





Глава комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных рассказал 7 июля, что наблюдатели ОБСЕ не приедут в Беларусь.





«Я уже обсуждал это с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но ПА ОБСЕ уже сказала, что они не смогут направить к нам своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией», — сказал он.