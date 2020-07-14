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«Славянский базар» в Витебске готовится к открытию
Источник материала: ОНТ
Обратный отсчёт до главного музыкального события этого лета! Уже в четверг откроется «Славянский базар» в Витебске. Уже стартовала аккредитация.
Заявки на фестиваль искусств ежегодно подают участники и гости с пяти континентов и 75-ти стран. В этом году уже ставший брендовым «Славянский базар» зазвучит по-новому. Главной концертной сценой останется Летний амфитеатр. Но вся остальная программа – только на открытых площадках в форме перфомансов. Настоящее музыкальное разнообразие для меломанов – вечер классического рока, ночь джаза, прозвучат и популярные хиты «Евровидения».
Помимо музыки в программе спектакли, выставки и чтения в сквере возле библиотеки. Задействуют даже небо над Витебском. Жителям и гостям предлагают вместе установить рекорд «Славянского базара – 2020». Для этого нужно будет сделать фото на фоне облаков, воздушных шаров или фейерверка. А он обещает быть ярким.
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Обратный отсчёт до главного музыкального события этого лета! Уже в четверг откроется «Славянский базар» в Витебске. Уже стартовала аккредитация. Заявки на...
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