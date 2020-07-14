Белорусские спасатели помогают тушить пожары в Турции

Источник материала: ОНТ

Белорусские авиаторы МЧС помогают тушить пожары в Турции. Два белорусских вертолёта Ми-8 уже совершили уже 70-т полётов и сделали почти 300 сбросов воды на горящие леса в горной местности.

Также они помогают коллегам добраться к местам пожаров, почти 40 турецких спасателей доставлены бортом МЧС Беларуси.

Ожидается, что наши спасатели пробудут в Турции до октября. Ранее они помогали в борьбе с огнем в Греции, России, Латвии и Грузии, а также пострадавшим от наводнения в Сербии.

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