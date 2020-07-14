ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские спасатели помогают тушить пожары в Турции

14.07.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские спасатели помогают тушить пожары в Турции

Белорусские авиаторы МЧС помогают тушить пожары в Турции. Два белорусских вертолёта Ми-8 уже совершили уже 70-т полётов и сделали почти 300 сбросов воды на горящие леса в горной местности.

Также они помогают коллегам добраться к местам пожаров, почти 40 турецких спасателей доставлены бортом МЧС Беларуси.

Ожидается, что наши спасатели пробудут в Турции до октября. Ранее они помогали в борьбе с огнем в Греции, России, Латвии и Грузии, а также пострадавшим от наводнения в Сербии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские авиаторы МЧС помогают тушить пожары в Турции. Два белорусских вертолёта Ми-8 уже совершили уже 70-т полётов и сделали почти 300 сбросов воды на горящие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика