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Белорусские спасатели помогают тушить пожары в Турции
Источник материала: ОНТ
Белорусские авиаторы МЧС помогают тушить пожары в Турции. Два белорусских вертолёта Ми-8 уже совершили уже 70-т полётов и сделали почти 300 сбросов воды на горящие леса в горной местности.
Также они помогают коллегам добраться к местам пожаров, почти 40 турецких спасателей доставлены бортом МЧС Беларуси.
Ожидается, что наши спасатели пробудут в Турции до октября. Ранее они помогали в борьбе с огнем в Греции, России, Латвии и Грузии, а также пострадавшим от наводнения в Сербии.
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Белорусские авиаторы МЧС помогают тушить пожары в Турции. Два белорусских вертолёта Ми-8 уже совершили уже 70-т полётов и сделали почти 300 сбросов воды на горящие...
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