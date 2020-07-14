23 июля в 18:00 в ГДК состоится концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь, ансамбля народной музыки «Бяседа». Цена билета — 16 руб.
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«Бяседа» возвращается. 23 июля состоится концерт ансамбля
14.07.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
23 июля в 18:00 в ГДК состоится концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь, ансамбля народной музыки «Бяседа». Цена билета — 16 руб.
(Visited 2 times, 2 visits today)
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23 июля в 18:00 в ГДК состоится концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь, ансамбля народной музыки «Бяседа». Цена билета — 16
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