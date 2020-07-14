ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Бяседа» возвращается. 23 июля состоится концерт ансамбля

14.07.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

«Бяседа» возвращается. 23 июля состоится концерт ансамбля

23 июля в 18:00 в ГДК состоится концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь, ансамбля народной музыки «Бяседа». Цена билета — 16 руб.

(Visited 2 times, 2 visits today)
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июля в 18:00 в ГДК состоится концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь, ансамбля народной музыки «Бяседа». Цена билета — 16
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские спасатели помогают тушить пожары в Турции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика