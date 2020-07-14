Старейшему фотографу Беларуси исполнилось 100 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самый пожилой фотограф Беларуси. 100 лет исполнилось Ивану Комару. В своих работах он запечатлел колорит малой родины. По фотоснимкам можно проследить, как десятилетиями менялась жизнь в деревне: избы, сельский быт, мода. Сегодня он уже снимает на смартфон, хотя и пленочный фотоаппарат не забросил. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко поздравила юбиляра и узнала о его творческих планах.

В руках у Ивана Игнатьевича особый блокнот. С ним фотограф не расстается уже более полувека. Внутри заметки: как выбрать точку съемки, выставить кадр. По этим записям можно издавать самоучитель по фотоделу.

Мечта фотографировать появилась в юности. Учился сам, по книгам. На первый фотоаппарат потратил две зарплаты. Но началась война. Иван Комар попал в противотанковую пехоту. О Великой Отечественной ему напоминают не фотокарточки, а ранение.

«В пехоте служил рядовым. Все время рядовым. Куда ж там фотограф. Там только своя работа – наступать. Мы каждый день наступали. Пока не ранило или не убило. Мне 6 января 1945 года осколок в ногу попал с миномета немецкого», – вспоминает фотограф.

После войны вернулся в родную деревню Няньково. И в этом небольшом поселке уже не расставался с зеркальным «Зенитом». Чтобы запечатлеть малую родину, истратил более двух тысяч негативов.

Для выставки выбрали ровно сто снимков. По количеству лет юбиляра. Экспозиция переехала из Национального исторического музея в музей города Новогрудок, поближе к родной деревне фотографа. В кадр попали односельчане, сцены деревенского быта, местные модницы. Иван Комар делал селфи, когда это слово еще никто и не знал. И создал настоящую фотолетопись одной деревни. Которая стала известна благодаря случаю.

«Обнаружили минские музейщики. Минский фотограф Альберт Тиханович. Когда искал в Новогорудчине другого фотографа Савву Сивко. И вот подсказали люди, что есть такой в возрасте человек. Который тоже увлекается фотографированием», – рассказал Николай Гайба, директор дома-музея Адама Мицкевича.

Сам Иван Игнатьевич признается: к известности не стремился. Просто любил фотографировать.

«На будущее чтобы. Проживешь там год-два. Не повторится уже. Вроде как зафиксировать это», – говорит Иван Комар.

В его тетради еще много пустых страниц. А значит, впереди новые записи, снимки и выставки. Уже цифровых фотографий. Даже не выходя дальше своего балкона (пандемия все-таки), он находит вдохновение и запечатлевает все на смартфон.

Фотография для Ивана Комара была хобби. Он всю жизнь проработал портным.