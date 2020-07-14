Возрожденный Bronco: Ford показал нового конкурента Jeep Wrangler

Источник материала: Tut.by

Внедорожник Bronco снова в строю — изначально Ford планировал провести премьеру возрожденной модели этой весной, но в связи с пандемией график был пересмотрен, и в итоге презентация задержалась до июля. Зато американцы показали все семейство сразу, которое включает также кроссовер Bronco Sport.





«Паркетник», который маркетологи включили в одно семейство с внедорожниками Bronco — тема отдельного разговора, ведь технически Bronco Sport это другая машина. В основу же трех- и пятидверного Bronco легло рамное шасси пикапа Ranger, но со своими особенностями. Спереди — полностью независимая подвеска, сзади используется пружинная подвеска с неразрезным мостом Dana 44 AdvanTEK. Заявленный дорожный просвет — 294 мм, а глубина преодолеваемого брода — 851 мм.





Угловатый кузов, круглые фары и характерный силуэт — во внешности нового Bronco есть прямые отсылки к модели первого поколения, появившейся 55 лет назад. Как и Jeep Wrangler, новый Bronco будет доступен в «коротком» трехдверном варианте и с пятидверным кузовом. Оба варианта внедорожника располагают съемными безрамочными дверями и секциями крыши — причем у «трехдверки» она жесткая, в то время как у пятидверного Bronco «в базе» предусмотрен мягкий верх.





Создатели салона также вдохновлялись оригинальным Bronco, но оснащение, разумеется, подтянуто к современным стандартам. Сиденья — с водостойкой обивкой, сенсорных экранов новой мультимедиа-системы SYNC4 предусмотрено два на выбор (в зависимости от версии) — на 8 или 12 дюймов. В общей сложности для Bronco предложат семь вариантов оснащения, включая и «приветственную» комплектацию First Edition.





Под капотом внедорожника — два варианта турбодвигателей семейства EcoBoost: это «четверка» объемом 2,3 л, развивающая 270 л.с. и 420 Нм крутящего момента, и 2,7-литровый V6 с 310 л.с. и 542 Нм. Коробки передач — 7-ступенчатая «механика» (в «базе» у четырехцилиндровых версий) и 10-ступенчатый «автомат».





Трансмиссия — полноприводная и с двухступенчатой раздаточной коробкой, причем у базовых версий передаточное число демультипликатора составляет 2,72:1, за доплату предлагается электромеханическая «раздатка» с передаточным отношением 3,06:1.





Производство нового Bronco начнется в начале следующего года — первые покупатели получат машины весной. Прием заказов уже начался (чтобы оставить заявку, необходимо внести депозит в 100 долларов), известна и стоимость базовой трехдверной версии — 29 995 долларов.