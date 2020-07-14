Олений «выпускной» в Кобринском районе

Источник материала: Кобринский вестник

Так сложилось, что благородный олень стал очень редким гостем в лесах нашего Кобринского района.





Поэтому в декабре прошлого года, чтобы начать процесс восстановления популяции этого парнокопытного животного, в рамках государственной программы «Белорусский лес 2016-2020» Кобринский опытный лесхоз приобрёл в Литве 37 особей благородных оленей: несколько взрослых самцов, 10 самочек, остальные – сеголетки. Животные «поселились» во временном вольере территорией в 11 га недалеко от агрогородка Дивин. За восемь месяцев у животных появилось 6 малышей.

Всё это время за жизнью животных наблюдали егеря, следили за их здоровьем и общим состоянием. Оленей подкармливали – в рационе, помимо привычной травы и веток, были зерно и овощи.

10 июля оленей выпустили в лесные угодья. Сделать это было непросто. Благородный олень – очень осторожное животное, и чужие запахи или присутствие человека их пугают.





Рядом с бывшим «домом» заранее установили кормушки и солонцы – животных также будут подкармливать.

В лесхозе продолжат заниматься разведением благородного оленя. Уже к концу года планируется их покупка в Беларуси.

Первые несколько лет, пока популяция животного не достигнет определенного количества, охота на благородного оленя в Кобринском районе будет запрещена.

Людмила ПАШКОВИЧ, служба новостей “КВ” .

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