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Как заботиться об АКБ летом, чтобы не заглохнуть зимой?

14.07.2020 12:20 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Обычно о том, что пора покупать новый аккумулятор, автолюбители узнают зимой: старая, требующая замены АКБ просто не в состоянии пережить сильные морозы и разряжается намертво. Однако в этом году аномально теплые зимние месяцы не позволили произойти этому «естественному отбору». А значит, есть дополнительный повод обратить самое пристальное внимание на аккумулятор вашего автомобиля летом.

Даже самый качественный новый аккумулятор может потребовать замены уже через пять-семь лет. И чем современнее ваш автомобиль, тем большая нагрузка ложится на АКБ. Просто обеспечивать запуск двигателя, работу «дворников», сигналов и фар уже недостаточно: электроники на борту автомобиля становится все больше, и каждому из этих устройств, будь то навигация, регулировка зеркал или подогрев сидений, необходимо питание. Вот почему так важно следить за состоянием аккумулятора и правильно его эксплуатировать — в том числе и летом.

Почему? Зима — время, когда проблемы в работе АКБ проявляются во всей красе, но закладываются они именно в теплый период. Из-за жары воздух в подкапотном пространстве нагревается намного сильнее, чем зимой. И чем жарче, тем быстрее протекают электрохимические реакции внутри аккумулятора— а значит, и разряжается батарея. Кроме того, из-за испарения воды из электролита и последующего падения его уровня происходит необратимая сульфатация электродов и пластин АКБ (на них образуется кристаллический налет, который не проводит электрический ток). Это отрицательно сказывается на ресурсе работы аккумулятора. И далеко не всегда проблему можно решить доливом электролита: например, в случае использования современных необслуживаемых аккумуляторов, как например аккумулятры Bosch. Поэтому так важно периодически проверять состояние АКБ, а также следовать простым рекомендациям, которые позволят продлить ресурс ее работы:

  1. При покупке аккумулятора стоит отдавать предпочтение известным брендам с проверенной историей. Например, компания Bosch выпускает свои АКБ с 1922 года, то есть почти 100 лет. Главными отличительными особенностями автомобильных аккумуляторов Bosch являются низкий саморазряд, повышенная емкость и увеличенный ток холодного запуска, что облегчает запуск двигателя в любых погодных условиях.
  2. Регулярно проверяйте напряжение, уровень заряда и пусковую мощность аккумулятора. Рабочее напряжение в аккумуляторе составляет 13,8–14,5 В; полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, в исправном состоянии должна выдавать не менее 12,6–12,7 В.
  3. Осуществляйте осмотр аккумулятора как минимум дважды в год.
  4. Периодически проверяйте надежность крепления АКБ в аккумуляторном отсеке и подтягивайте контакты.
  5. Избегайте полной разрядки аккумулятора (это может произойти, например, если забыть выключить световые приборы после завершения поездки).
  6. Перед запуском двигателя отключайте все дополнительное электрооборудование: радио, кондиционер или обогрев и др.
  7. Если автомобилем долго не пользовались, аккумулятор необходимо снять и зарядить с помощью специального зарядного устройства (лучше всего — в условиях СТО и под контролем специалистов. За помощью стоит обращаться в заслуживающие доверия сервисы — например, Бош Авто Сервис).
  8. Раз в месяц рекомендуется подзаряжать аккумулятор и в том случае, если вы ездите мало или на небольшие расстояния — в таких случаях уровень заряда не успевает восполниться за счет работы генератора.
  9. При регулярных поездках на большие расстояния, напротив, необходимо заботиться о том, чтобы батарея не перезаряжалась: используйте как можно больше приборов, потребляющих электричество.
  10. Содержите АКБ в чистоте, своевременно освобождайте его поверхность от загрязнений, а клеммы от окислов.

 
 
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Обычно о том, что пора покупать новый аккумулятор, автолюбители узнают зимой: старая, требующая замены АКБ просто не в состоянии пережить сильные морозы и...
 
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