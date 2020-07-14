Как заботиться об АКБ летом, чтобы не заглохнуть зимой?

Обычно о том, что пора покупать новый аккумулятор, автолюбители узнают зимой: старая, требующая замены АКБ просто не в состоянии пережить сильные морозы и разряжается намертво. Однако в этом году аномально теплые зимние месяцы не позволили произойти этому «естественному отбору». А значит, есть дополнительный повод обратить самое пристальное внимание на аккумулятор вашего автомобиля летом.

Даже самый качественный новый аккумулятор может потребовать замены уже через пять-семь лет. И чем современнее ваш автомобиль, тем большая нагрузка ложится на АКБ. Просто обеспечивать запуск двигателя, работу «дворников», сигналов и фар уже недостаточно: электроники на борту автомобиля становится все больше, и каждому из этих устройств, будь то навигация, регулировка зеркал или подогрев сидений, необходимо питание. Вот почему так важно следить за состоянием аккумулятора и правильно его эксплуатировать — в том числе и летом.

Почему? Зима — время, когда проблемы в работе АКБ проявляются во всей красе, но закладываются они именно в теплый период. Из-за жары воздух в подкапотном пространстве нагревается намного сильнее, чем зимой. И чем жарче, тем быстрее протекают электрохимические реакции внутри аккумулятора— а значит, и разряжается батарея. Кроме того, из-за испарения воды из электролита и последующего падения его уровня происходит необратимая сульфатация электродов и пластин АКБ (на них образуется кристаллический налет, который не проводит электрический ток). Это отрицательно сказывается на ресурсе работы аккумулятора. И далеко не всегда проблему можно решить доливом электролита: например, в случае использования современных необслуживаемых аккумуляторов, как например аккумулятры Bosch. Поэтому так важно периодически проверять состояние АКБ, а также следовать простым рекомендациям, которые позволят продлить ресурс ее работы: