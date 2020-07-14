Ермошина предложила не регистрировать Бабарико кандидатом

Источник материала: Виртуальный Брест

Глава ЦИК предложила не регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Причина — несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании. Письмо из Комитета Госконтроля, в котором сказано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги»,​​​​​​ во время заседания ЦИК зачитала Лидия Ермошина.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За свое выдвижение Виктор Бабарико сдал в комиссии 367 179 подписей, после проверок действительными были признаны 165 744 подписи.

13 июля доверенные лица Бабарико были приглашены в ЦИК, где их ознакомили с результатами проверки документов, поданных для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты. По результатам проверки формальных оснований для отказа в регистрации не было.

Глава ЦИК отметила, что у Бабарико в декларации не указаны несколько цифр по акциям «Белгазпромбанка»: 283 рубля 43 копейки, 1263 долларов, 005 евро, что является ошибкой и теми 20% неуказанных доходов, из-за которых его могут не зарегистрировать.

Но, как отметила Ермошина, «вместе с тем» в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором указано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».