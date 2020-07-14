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«Есенин без купюр». Сергей Безруков в роли Есенина выступит в Минске

14.07.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский актер Сергей Безруков выступит 5 декабря во Дворце Республики в роли поэта Сергея Есенина. Его программа называется «Хулиган. Исповедь». Билеты на представление — уже в продаже.


Фото предоставлено организаторами

Сергей Есенин — поэт-скандалист, поэт-хулиган. Он навсегда остался человеком-загадкой с трагической судьбой. Многие режиссеры и документалисты пытались раскрыть его образ, приоткрыть завесу тайны его раннего ухода из жизни. Но немногие пытались рассказать: а кто же такой Сергей Есенин?

Постановку, которая будет показана на сцене Дворца Республики, сложно ограничить рамками музыкально-поэтического представления. Это спектакль-мистерия — единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. Есенина можно не только читать — Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь.

Сергей Безруков прокомментировал, почему программа носит название «Хулиган. Исповедь»:

— Потому что таким был сам Есенин — хулиганом. Любовь хулигана, исповедь хулигана… В России вообще очень любят людей, которые ходят по краю. Это герои весьма неоднозначные, нежные, чувственные, а порой жестокие, но главное в них — их честность перед собой. …Я пою и читаю строки в том виде, в котором они были созданы самим Сергеем Александровичем, честно, без лицемерия. Есенин без купюр.

Разные стихи, разные стили, разные грани искусства объединены в спектакле, чтобы показать, насколько разным был Сергей Александрович Есенин. Здесь есть и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады. Заканчивается вся эта мистерия пронзительным балетным монологом. Основу для спектакля составил одноименный музыкальный альбом, презентация которого состоялась на творческом вечере Безрукова в ноябре 2008 года в Петербурге в театре Комиссаржевской.

Когда: 5 декабря, 19.00
Где: Дворец Республики
Сколько: от 48 рублей

Купить билет

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Российский актер Сергей Безруков выступит 5 декабря во Дворце Республики в роли поэта Сергея Есенина. Его программа называется «Хулиган. Исповедь». Билеты на...
 
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